Akhirnya Bisa Masuk Amerika, Raffi Ahmad Boyong Keluarga dan Asisten Liburan dan Nonton New York Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad bersama keluarganya, Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, dan Rayyanza Malik Ahmad serta tiga asistennya yakni Merry, Lala, juga Sensen semalam bertolak ke Amerika Serikat. Keberangkatan Raffi Ahmad ini untuk memenuhi ajakan Erigo Store, brand lokal Indonesia yang memanfaatkan keseruan New York Fashion Week dengan mengadakan fashion. Selain Raffi, Erigo juga mengajak 11 selebritas lainnya, termasuk Angga Yunanda dan Refal Hady.

"Gue sudah mendarat di Bandara Soekarno Hatta menuju international flight jam 00.30 pesawat terbang. Jadi Cipung ke Amerika, Rafathar ke Amerika, Nagita ke Amerika, kita New York Fashion Week sama Erigo, Tokopedia, gokil," kata Raffi dalam video yang diunggah bersama di halaman Instagram Erigo dan akunnya sendiri yang memiliki pengikuti 63,9 juta pemilik akun Instagram.

Pada unggahan berikutnya, Raffi mengabadikan suasana di kelas eksekutif di dalam pesawat menuju Amerika. Sekarang kita mau ke Dubai dulu," katanya sambil menyapa Rayyanza dengan panggilan kesayangan Cipung yang tengah dipangku ibunya, Nagita.

Pada bagian lainnya, Shela Lala, pengasuh Rafathar dan Rayyanza memperlihatkan keseruannya mengikuti keluarga Raffi Ahmad bertolak ke Amerika. Bagi keluarga Raffi Ahmad, mendatangi Amerika Serikat sekaligus liburan ini merupakan yang pertama kalinya. Sejak ditangkap pada 2013 karena kepemilikan narkoba hingga menjalani masa rehabilitasi, Raffi Ahmad tak bisa masuk ke negeri Abang Sam itu. Visanya selalu ditolak. Dalam beberapa kesempatan, ia pun pernah membahas keinginannya berlibur di Amerika Serikat tapi selalu kesulitan mendapatkan visa.

Hal ini membuat Kementerian Luar Negeri membantunya mengurus visa. Lewat unggahan di halaman Instagramnya pada 31 Agustus 2022, Raffi membuat video yang memperlihatkan rumahnya kedatangan staf Kementerian Luar Negeri yang membantunya mendapatkan visa ke Amerika.

"Terima kasih saya kedatangan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, Pak Jimmy dan Pak Indra. Sayang, alhamdulillah nih. Ada salam juga dari Pak Oki dari KJRI New York. Insyaallah nanti ke sana, terima kasih," kata Raffi Ahmad. "Terima kasih buat Mas Oki Yanuar di KJRI New York atas bantuan dan kerja samanya sampai bertemu di New York," tulisnya melengkapi unggahan videonya itu.

