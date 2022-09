8 Film Zombie Korea Paling Seru dan Menegangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea memang tak melulu soal Drakor (drama korea) percintaan atau kisah kehidupan. Film zombie Korea juga layak Anda tonton bila ingin sensasi dag dig dug adegan kejar-kejaran antara pemain dengan para zombie yang menyerang. Jalan cerita film zombie juga cenderung tidak monoton karena berbalut cerita romansa, komedi, dan lainnya. Buat pecinta film apocalypse, berikut ini rekomendasi film zombie Korea paling seru yang wajib masuk watchlist.

Film Zombie Korea

Film zombie masuk ke tema cerita dengan genre thriller yang selalu memicu ketegangan. Dalam film zombie, mayat hidup ini umumnya digambarkan sebagai sosok yang mengejar dan memangsa siapa pun didepannya. Tak peduli memakai senjata apapun, sifat zombie akan selalu melawan dan memangsa yang ditemuinya. Selain drama korea yang mungkin sudah banyak Anda tonton, berikut ini rekomendasi film zombie Korea paling seru yang dirangkum dari berbagai sumber.

Rekomendasi Film Zombie Korea

1. All of Us Are Dead

Film Zombie Korea pertama ada All of Us Are Dead. Film ini mengisahkan sekelompok murid SMA yang terperangkap di sekolah yang menjadi tempat penyebaran wabah zombie. Mereka harus bersatu dan berjuang bersama untuk bertahan hidup sampai bala bantuan tiba. Sebelum menyaksikannya, akan lebih baik jika mengetahui lebih sejumlah fakta menarik tentang All of Us Are Dead. Berikut tujuh fakta seputar All of Us Are Dead yang perlu Anda ketahui.

2. Alive

Rekomendasi film zombie Korea pertama berjudul Alive. Sebagian besar film ini menceritakan perjuangan Joon Woo (Yoo Ah In) saat mencoba untuk selamat diri dari wabah zombie yang tiba-tiba menyebar di lingkungan tempat ia tinggal. Jon Woo, seseorang yang sehari-harinya lebih suka menghabiskan waktu dengan bermain game dan sosial media, terpaksa harus keluar dari apartemennya agar bisa selamat.

Dengan persediaan makanan yang semakin menipis, Joon Woo harus bertahan hidup dengan itu. Joon Woo hampir menyerah, hingga akhirnya ia bertemu dengan Yoo Bin (Park Shin Hye), wanita yang tinggal di seberang apartemennya.

3. Train To Busan

Train to Busan merupakan film zombie Korea yang disutradarai oleh Yeon Sang Ho dan dibintangi oleh Gong Yoo, Jung Yu Mi serta Ma Dong Seok. Film ini bercerita tentang virus zombie yang menyebar Korea Selatan. Zombie ini kemudian muncul pada kereta api tujuan Busan dan menyerang penumpangnya.

Ketika mereka berjuang untuk bertahan hidup, seorang ayah yang gila kerja berusaha melindungi putrinya dengan segala cara. Film ini pun menyajikan sebuah kisah emosional dan menyentuh hati.

4. Peninsula

Peninsula adalah film sekuel dari film zombie Korea Selatan Train to Busan. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris Korea papan atas seperti Gang Dong Won, Lee Jung Hyun, Kwon Hae Hyo, Kim Min Hae, dan Lee Ye Won.

Setelah berhasil selamat dari wabah zombie tahun 2016, warga kembali mendapatkan serangan zombie. Di tengah kawasan yang dipenuhi zombie, Jung Seok, salah satu korban yang berhasil selamat saat itu, ditugaskan misi khusus. Ia mendapat perintah untuk mengambil alih truk berisi uang yang dikuasai oleh segerombolan zombie. Film ini berhasil menyandang gelar bergengsi di Festival Film Cannes 2020.

5. Rampant

Berlatar kehidupan Joseon, film zombie satu ini mengisahkan pangeran bernama Lee Chung yang dikenal mahir dalam bela diri. Setelah sekian lama menjadi sandera Dinasti Qing, ia akhirnya pulang ke kerajaan Joseon.

Betapa terkejutnya ia mendapati bahwa negerinya telah porak poranda akibat wabah zombie. Saat ia berkunjung ke sebuah desa, ia bertemu segerombolan pembunuh bayaran yang diutus untuk menghabisi nyawanya. Di tengah serangan zombie, ia bersusah payah bertahan hidup dari pembunuh bayaran. Selain kisah zombie, di film ini juga diceritakan politik kotor jaman Joseon kala itu.

6. The FluThe Odd Family: Zombie on Sale

Film zombie The Odd Family: Zombie on Sale dibintangi Park In Hwan, Jung Jae Young, Kim Nam Gil, Uhm Ji Won, Lee Soo kyung, dan Jung Ga Ram. Film ini menceritakan keluarga kecil yang hidup bahagia di sebuah desa. Setiap anggota keluarga fokus menjalani kehidupannya masing-masing. Kebahagiaan mereka mulai terguncang saat virus zombie menyerang desa. Dapatkah mereka bertahan hidup sampai akhir?

7. Happiness

Happiness bisa jadi rekomendasi film zombie Korea yang berbeda dari biasanya. Happineess bercerita tentang drama urban berlatar belakang masa depan di dalam sebuah bangunan apartemen. Apartemen mewah ini disegel saat infeksi penyakit muncul. Drama ini menggambarkan rasa takut, perjuangan psikologis dan putus asa untuk bertahan hidup.

Han Hyo Joo dan Park Hyung Sik di drama ini diceritakan sebagai teman lama dan polisi elit yang terjebak di kekacauaan. Ada juga aktor Jo Woo Jin yang memerankan Han Tae Suk, pria yang berasal dari Komando Medis Militer, ditugaskan untuk mencari tahu penyebab penyakit dan menghentikan penyebarannya.

8. The Wailing

Desa Gokseong, desa asri yang terletak jauh dari perkotaan. Para penduduknya hidup dengan damai dan rukun. Pada suatu hari, para penduduk dihebohkan dengan perselisihan dua keluarga yang berakhir menjadi pembunuhan berantai. Hal itu terjadi lantaran pengaruh iblis yang datang ke desa. Keadaan yang semula tentram seketika berubah mencekam. Meskipun berdurasi panjang, alur cerita menegangkan akan membuat film ini semakin seru saat ditonton.

Itulah beberapa rekomendasi film zombie Korea terbaik dan seru yang layak ditonton. Biar lebih asyik, ajak teman atau keluarga untuk menonton bersama, ya.

LALA DITA PANGESTU

