Aktor Sean Penn dan Ben Stiller Termasuk 1.073 Nama Dicekal Rusia, Ini Alasannya

Pada Senin 5 September 2022, kementerian luar negeri Rusia menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 25 pejabat tinggi Amerika Serikat, pebisnis, dan aktor dilarang memasuki kawasan Rusia "secara permanen".

Kedua aktor Amerika Serikat, Ben Stiller dan Sean Penn bergabung dengan orang-orang, seperti Morgan Freeman, Rob Reiner (sutradara film Amerika Serikat), Joe Biden, dan Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris) yang juga masuk dalam daftar cekal itu. Selain mereka, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo, empat wakil sekretaris perdagangan, dan enam senator Amerika Serikat juga muncul dalam daftar tersebut.

"Tindakan bermusuhan otoritas Amerika yang terus mengikuti kursus Russophobia telah menghancurkan hubungan bilateral dan meningkatkan konfrontasi antara Rusia dan Amerika Serikat. Tindakan ini akan terus ditolak dengan tegas," kata kementerian luar negeri Rusia.

Mengutip dari The Guardian dan CNN, Ben Stiller dan Sean Penn telah mengkritik invasi Rusia ke Ukraina dan keduanya telah mengunjungi Kyiv sejak awal konflik.

Ben Stiller yang merupakan duta besar United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengungkapkan perasaan terima kasih kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky atas pertemuannya dalam perjalanan dia ke Ukraina untuk memperingati Hari Pengungsi Sedunia pada Juni, lalu.

Sementara itu, Penn yang dikenal karena aktivisme politiknya seperti film-filmnya, mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan Ukraina dalam berperang melawan Rusia. Sekarang, kedua aktor tersebut berada di antara 1.073 nama dalam daftar cekal Rusia.

Lalu, siapakah sebenarnya kedua aktor Amerika Serikat, Ben Stiller dan Sean Penn? Begini Profilnya.

Aktor Hollywood dan Duta Besar Ben Stiller bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, di tengah serangan Rusia ke Ukraina berlanjut, di Kyiv, Ukraina 20 Juni 2022. Ben Stiller bertemu Zelenskiy selama kunjungan ke Ukraina pada Hari Pengungsi Sedunia. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Ben Stiller

Benjamin Edward Stiller yang lahir pada 30 November 1965 adalah seorang aktor, produser, dan sutradara berkebangsaan Amerika Serikat. Stiller dilahirkan di New York City dari kedua orang tua yang bernama Jerry Stiller (ayah) dan Anne Meara (ibu). Ayah Stiller adalah seorang Yahudi, sedangkan ibunya seorang Katolik Irlandia yang akhirnya berpindah agama menjadi Yahudi ketika menikah dengan Jerry Stiller. Meskipun sekarang keluarga ini menganut agama Yahudi, tetapi mereka masih merayakan Hanukkah dan Natal. Sementara itu, adik Stiller juga merupakan seorang aktris bernama Amy Stiller yang membintangi beberapa film, seperti Bites Reality, Dodgeball: A True Underdog Story, dan Zoolander.

Pada 2000, Ben Stiller menikah dengan Christine Taylor dan hubungan rumah tangganya masih terjalin sampai sekarang.

Dalam industri perfilman, nama Ben Stiller sudah tidak asing lagi didengar, khususnya ketika ia bermain dalam film Night at the Museum yang sangat booming pada 2006. Sebelumnya, pada 2001 ia telah memenangi kategori dalam American Comedy Award sebagai Funniest Actor in a Motion Picture melalui film Meet The Parents, sebagaimana dilansir dalam laman nbc.com.

Sean Penn

Sean Justin Penn yang lahir pada 17 Agustus 1960 adalah seorang aktor, sutradara, dan aktivis Amerika Serikat. Ia pernah memenangkan gelar Aktor Terbaik untuk Academy Awards, Golden Globe Award dalam perannya melalui film Mystic River, dan Aktor Terbaik Academy Awards untuk perannya melalui film Milk.

Penn meluncurkan kariernya lewat film Fast Times at Ridgemont High pada 1982. Sejak itu, ia telah berperan dalam lebih dari 40 film. Ia juga seorang sutradara yang memulai debutnya pada 1991 melalui film The Indian Runner.

Pada 1985, ia memutuskan untuk menikah dengan penyanyi legendaris, Madonna, tetapi hubungan rumah tangganya kandas di tengah jalan. Akhirnya, mereka bercerai pada 1989. Lalu, pada 1996, ia memutuskan untuk menikah dengan Robin Wright dan dikaruniai dua orang anak.

Sean Penn mempunyai dua saudara, yaitu Michael Penn seorang musikus,dan Chris Penn seorang aktor yang meninggal dunia pada 2006.

