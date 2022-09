Miracle In Cell No. 7 Ditonton 190 Ribu Orang di Hari Pertama, Penonton Mengaku Menangis Berjamaah

TEMPO.CO, Jakarta - Film Miracle in Cell No. 7 mencatat prestasi mengesankan. Pada hari pertama penayangan, Kamis, 8 September 2022, film yang dibintangi Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Bryan Domani, Tora Sudiro, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna ini ditonton 190 ribu orang.

Sutradara versi asli Miracle in Cell No. 7 di Korea, Lee Hwan Kyung pun meramalkan film ini akan ditonton lebih dari 5 juta penonton. Hal itu diungkapkannya kepada produser Falcon Pictures, Frederica yang memproduseri film versi remake ini. "Mudah-mudahan apa yang diucapkan sutradara Lee Hwan Kyung bisa tercapai. Kami bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 9 September 2022.

Kemarin, saat penayangan hari pertama, linimasa di Twitter diramaikan penonton film remake ini. Miracle in Cell No. 7 menjadi trending topic dan penjualan tiket ludes hingga kursi depan. TIket di beberapa wilayah seperti Ambon, Ternate, Palangkaraya, Pontianak, Sidoarjo, Semarang, Surabaya, dan Bandung dikabarkan habis terjual tak bersisa. Sepulang dari penonton, mereka mengekspresikan perasaan mereka setelah menontonnya.

"Enggak nyangka sih film versi Indonya baguuus. Berhasil bikin mewek kaya film koreanya dan menurut gue pribadi ini lebih lucuuu Aktingnya mawar dan vino mantep banget sih Goks lah ini!," cuit @chikinblue. "INI FILMNYA KEREN BANGETTTTTT DIBUAT KETAWA TERUS YAALLAH TAPI SEKALI DAPET SCENE BAWANG NANGISNYA BENER2 SAMPE BENGEPPP," tulis @baekprefecture.

Sedangkan akun @dodondwiprastyo mengupload video dirinya menangis hebat sampai film berakhir. Pada keterangan unggahannya, dia menulis, "Belum berhenti nangisnya I miss you, Dad 1954–2006."

Melihat sambutan penonton yang mengapresiasi kerja keras kru Miracle in Cell No. 7, Vino G. Bastian, tokoh sentralnya mengungkapkan perasaam senangnya, "Di saat bioskop ramai dengan film horor, senang rasanya film Miracle In Cell No 7 di hari pertama bisa ditonton oleh lebih dari 190 ribu penonton. Saya mengucapkan terimakasih kepada semua penonton, dan semoga bisa mewakili semua perasaan para penonton film ini," kata Vino. "Alhamdulillah, bisa mendapatkan apresiasi sebesar ini," ujar Vino.

