15 Drama Korea Terbaru yang Tayang September 2022, Banyak Idol K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Drakor atau drama Korea terbaru memang sangat dinantikan kehadirannya oleh para penggemar setia. Setiap bulannya, stasiun TV Korea seperti KBS, SBS, tvN, dan KBC menayangkan beragam jenis drama terbaru dari berbagai genre yang bisa ditonton secara on-going. Drama Korea terbaru juga bisa ditonton di platform streaming Viu, Netflix, dan Disney+ Hotstar. Apa saja Drakor terbaru yang tayang bulan September ini? Simak rekomendasi selengkapnya.

Drama Korea Terbaru Tayang September 2022

Drakor yang tayang di bulan September banyak dibintangi oleh aktor dan aktris Korea papan atas yang terkenal mahir dalam beradu akting. Upcoming K-drama bulan September banyak diwarnai oleh Idol K-pop ternama, di antaranya Sungjae BTOB, Joy Red Velvet, Ok Taecyeon 2PM, Hyewon IZ*ONE, dan masih banyak lagi. Beberapa drama juga menampilkan comeback dari para aktor yang telah hiatus dari drama sebelumnya, salah satunya ialah aktor Lee Seung Gi.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut drama Korea 2022 yang bakal tayang di bulan September.

1. X in Crisis (2 September 2022)

Rekomendasi drama Korea terbaru pertama berjudul X in Crisis. Melansir Soompi, pemain yang memerankan drama ini yakni aktor dan aktris legendaris Kwon Sang Woo, Lim Se Mi, dan Sung Dong Il. Bergenre komedi, drakor ini bercerita tentang kehidupan malang para pria dan wanita paruh baya. X in Crisis merupakan drama adaptasi novel berjudul It Hurts Because I'm A Middle Aged Man. Tak seperti drama korea pada umumnya, jumlah episode dalam drama ini tergolong sedikit yakni 6 episode.

X In Crisis. asiawiki.com

2. Little Women (3 September 2022)

Little Women juga salah satu drama yang diadaptasi dari novel Louisa May Alcott yang dirilis tahun 1868. Dalam drama ini, Kim Go Eun beradu peran dengan Nam Ji Hyun dan Park Ji Hu sebagai kakak beradik. Drama garapan tvN ini mengisahkan cerita sebuah keluarga miskin bernasib malang karena terlibat kasus hilangnya uang sejumlah 70 miliar won. Nasib Malang tersebut membuat mereka harus bertarung melawan keluarga elit yang sangat berpengaruh di Korea Selatan.

3. Once Upon a Small Town (5 September 2022)

Drakor terbaru September berikutnya adalah Once Upon a Small Town. Drama Korea Once Upon a Small Town dibintangi oleh idol K-pop ternama, yakni Joy Red Velvet. Seorang dokter hewan bernama Han Ji Yool datang dari Seoul ke sebuah desa untuk bekerja di klinik hewan sang kakek. Ahn Ja Young (Joy Red Velvet), yang saat itu seorang polisi wanita di desa tersebut, tak segan-segan membantu Ji Yool yang notabenya merupakan pendatang baru. Seiring waktu berjalan, mereka pun akhirnya saling menaruh hati. Drakor comedy romance ini diadaptasi dari novel karya Park Ha Min bertajuk Eojjeodaga Jeonwonilgi yang rilis pada 2019 lalu.

4. The Law Cafe (5 September 2022)

Kemunculan aktor tampan Lee Seung Gi dalam drama Korea The Law Cafe sempat membuat warganet heboh. Drama ini sekaligus menjadi comeback Seung Gi setelah terakhir kali bermain di drama thriller The Mouse setahun yang lalu.

Ia bermain peran sebagai Kim Jung Ho, seorang veteran jaksa yang bertemu dengan cinta pertamanya semasa sekolah, Kim Yoo Ri. Keduanya kemudian membuka bisnis cafe. Sesuai dengan judulnya, Law Cafe, pelanggan cafe berkesempatan menikmati kopi sekaligus berkonsultasi hukum.

5. Narco-Saints (9 September 2022)

Mantan pemain drakor Squid Game, Park Hae Soo, masuk dalam deretan pemain utama drama Korea terbaru Narco-Saints. Ada juga pemeran utama yang turut meramaikan drama ini yakni Ha Jung Woo dan Hwang Jung Min. Diceritakan terdapat bandar narkoba ternama dari Suriname, Korea Selatan yang aktif beroperasi di Amerika Serikat. NIS Korea berusaha untuk menghentikan kasus tersebut. Drama dengan total enam episode ini bisa Anda tonton di Netflix.

6. Mental Coach Jegal (12 September 2022)

Mental Coach Jegal jadi rekomendasi drakor untuk September ini. Jegal Gil, atlet nasional ternama di Korea Selatan, terpaksa mengakhiri karir di bidang olahraga lantaran terlibat dalam skandal. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai konselor kesehatan mental para atlet. Ia membantu atlet-atlet yang mengalami gangguan mental seperti keterpurukan, hingga depresi.

Drama ini juga merekrut aktor dan aktris berpengalaman, diantaranya Lee Yoo Mi, Kwon Yool, dan Park Se Young. Buat Anda yang hobi menonton drama dengan tema olahraga, wajib banget nonton drama ini.

Mental Coach Jegal. asianwiki.com

7. The Police Station Next to the Fire Station (16 September 2022)

Drakor terbaru The Police Station Next to the Fire Station diperankan oleh Kim Rae Won, Son Ho Jun, Gong Seung Yeon, dan Ji Woo. Drama yang akan tayang di channel SBS ini menceritakan kehidupan para polisi dan pemadam kebakaran yang hidup beriringan. Mereka bekerja sama menyelamatkan nyawa, mengayomi, dan memberikan rasa aman ke masyarakat setempat. Namun, seiring berjalan waktu, mulailah muncul konflik dan perdebatan karena perbedaan alur pemikiran dan pandangan antara keduanya.

8. Blind (16 September 2022)

Blind, merupakan drakor dengan genre thriller yang akan muncul di channel tvN. Drama ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama di Korea Selatan seperti Ok Taecyeon 2PM, Ha Seok Jin, dan Jung Eun. Drama ini menampilkan kisah ketimpangan sosial yang menjadi penyebab adanya ketidakadilan dan penindasan. Ryu Sung Joon (Taecyeon 2PM) bermain peran sebagai detektif yang sangat lihai dalam menangkap penjahat.

9. Love In Contract (21 September 2022)

Aktris cantik Korea Selatan Park Min Young kembali membintangi drakor tvN yang bertajuk Love In Contract. Selaras dengan judul, drama ini menampilkan cerita pernikahan kontrak. Love in Contract, sebuah jasa yang disediakan untuk membantu para lajang menemukan pasangannya. Drama ini layak ditonton bagi para pecinta genre komedi romantis.

10. May It Please the Court (21 September 2022)

May It Please The Court merupakan drama Korea penuh teka-teki yang akan tayang pada bulan September di Disney+ Hotstar. Drama ini mengisahkan tentang dua pengacara dengan kepribadian yang bertolak belakang.

Drama misteri hukum ini menampilkan bagaimana keduanya dihadapkan dengan konspirasi yang mengancam kasus mereka. Keduanya juga dipaksa untuk bekerjasama agar dapat mengungkap sebuah kasus. Drama ini dibintangi oleh Jung Rye Won, Lee Kyu Hyung, dan Jung Jin Young.

May It Please the Court. drakorfilm.me

11. Seasons of Blossom (21 September 2022)

So Ju Yeon dan Seo Ji Hoon bakal tampil di drama terbaru Seasons of Blossom. Drama ini diangkat dari cerita Webtoon dengan judul serupa yang diserialkan di Naver Webtoon sejak Juni 2020. Turut diwarnai oleh Kang Hye Won ex IZ*ONE, drama ini menceritakan kehidupan para remaja SMA. Dengan tema persahabatan dan percintaan, akan diceritakan bagaimana sulitnya menjalani kehidupan sebagai seorang remaja, terlebih dengan adanya insiden yang terjadi di masa lalu yang memengaruhi kehidupan mereka saat ini.

12. One Dollar Lawyer (23 September 2022)

Segera tayang di SBS, drama Korea One Dollar Lawyer mengusung tema hukum. Cheon Ji Hoon dikenal sebagai pengacara yang handal dalam membela klien. Meskipun hanya dibayar 1.000 Won atau 1 Dollar, ia sangat terampil dalam menangani kasus. Ji Hoon bersaing dengan pengacara paling mahal, dimana ia membela kliennya yang mencoba melarikan diri dari sebuah kasus dengan cara melanggar hukum. Pada suatu hari ia bertemu dengan Baek Ma Ri, pengacara wanita yang bekerja di firma hukum terkenal. Kehidupan percintaannya dimulai saat ia menaruh hati pada wanita tersebut.

13. The Gold Spoon (23 September 2022)

Yook Sungjae BTOB tampil kembali dalam drama berjudul The Gold Spoon yang akan tayang di stasiun TV Korea MBC pada bulan September ini. Drama ini juga dibintangi oleh Lee Jong Won dan Jung Chae Yeon. Sungjae BTOB akan memerankan Lee Seungcheon, seorang anak SMA yang terlahir di keluarga miskin. Suatu hari, ia mendapat tawaran untuk mengubah hidupnya hanya dengan membeli sebuah sendok emas. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, ia pun akhirnya setuju untuk membelinya.

The Gold Spoon. asianwiki.com

14. The Empire (24 September 2022)

Drama The Empire dibintangi oleh bintang senior papan atas Korea Kim Sun Ah. Dalam drama ini, ia beradu chemistry dengan Ahn Jae Wook. Siapa sangka, jaksa yang terkenal sebagai profesi suci yang memperjuangkan keadilan, pada kenyataannya menyimpan banyak cerita kotor di baliknya. Skandal semacam keserakah dan perebutan kekuasaan. Penasaran dengan alur cerita drama ini? Anda bisa menonton drama ini di Viu jika sudah tayang.

15. Gaus Electronics (30 September 2022)

Sukses membintangi drama Korea Big Mouth dan Our Beloved Summer, Kwak Dong Yeon kembali beradu peran dalam drama Gaus Electronics. Sederet pemain papan atas yang membintangi drama ini meliputi Ko Sung Hee sebagai Cha Na Rae, Bae Hyun Sung sebagai Baek Ma Tan, dan Kang Min Ah sebagai Gun Gang Mi. Drama dengan latar kehidupan kantor ini mengusung berbagai jenis tema cerita mulai dari persahabatan, kisah cinta, komedi, dan kehidupan.

Itu dia daftar drama Korea terbaru yang tayang di bulan September ini. Bisa buat nonton bareng pacar, sahabat, maupun keluarga. Catat tanggal tayangnya agar tidak ketinggalan.

LALA DITA PANGESTU

