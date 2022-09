Awkarin hingga Mak Beti Hadirkan Ragam Topik Penting di Video Podcast Spotify

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram Awkarin hingga komedian Mak Beti siap menambah jajaran video podcast di Spotify. Spotify mengumumkan peluncuran tiga Spotify Original Video Podcast terbaru berjudul AMAN AJA Podcast oleh Awkarin, Cerita Mak Beti oleh komedian favorit Mak Beti, dan Podkes Abu-Abu oleh sextet yang manis dan jenaka, Putih Abu Abu.

Masing-masing Spotify Original Video Podcast ini telah dikuratori dan direncanakan secara cermat lewat kolaborasi antara para pembuat konten dan Spotify, untuk menghadirkan konten terbaik di antara yang terbaik di Indonesia saat ini bagi para pendengar Spotify. Melalui AMAN AJA, Cerita Mak Beti, dan Podkes Abu Abu, pendengar dapat menonton dan mendengarkan ragam topik penting tetapi juga tetap menghibur, seperti tentang kedewasaan, hubungan percintaan, serta potret realitas kehidupan sehari-hari masyarakat pinggiran kota.

“Memperkenalkan Video Podcast di Indonesia tahun ini merupakan langkah yang sangat menyemangatkan kami, terlebih lagi dengan diperkenalkannya tiga Spotify Original terbaru bersama para kreator yang bertalenta ini. Bahkan faktanya, podcast ini adalah set Spotify Original pertama yang kami kembangkan untuk format Video Podcast di seluruh dunia! Kami sangat senang hal ini terjadi di Indonesia dan bersama kreator Indonesia. Hal ini sungguh menunjukkan wujud komitmen kami untuk membangun ekosistem podcast di Indonesia, dan secara bersamaan, memperluas deretan konten Spotify untuk dinikmati pendengar kami,” ujar Carl Zuzarte, Head of Studios, Southeast Asia dalam acara media gathering yang digelar pada Kamis, 8 September 2022.

Para kreator, Awkarin, Mak Beti, dan Putih Abu-Abu akan bergabung dengan jajaran podcaster veteran dan kenamaan Spotify Original, seperti Rintik Sedu, PODKESMAS, Mizter Popo (Do You See What I See?), dan masih banyak lagi. Bagi beberapa di antara mereka, ini adalah pengalaman pertama mereka terjun ke dalam dunia podcasting.

1. Podkes Abu-Abu

Ini adalah pengalaman baru bagi grup vokal Putih Abu Abu untuk membuat konten audio di Spotify. "Produksi podcast yang dijalankan dengan sangat rapi dan serius bisa jadi jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Namun, berkat dukungan Spotify kami berkesempatan untuk belajar tentang pembuatan konten yang end-to-end dari kreator lain dan lewat fitur-fitur yang ada di Spotify. Dengan kolaborasi ini, kami berterima kasih kepada Spotify yang telah membantu untuk membuka potensi kami sepenuhnya melalui acara Podkes Putih Abu-Abu,” kata Karin, salah satu personil Putih Abu-Abu.

2. Cerita Mak Beti

Arif Muhammad, komedian d ibalik tokoh Mak Beti, juga mengungkapkan kegembiraannya dapat terlibat dalam proyek ini. Ia mengaku sudah sejak lama ingin mengeksplorasi format audio-first untuk pembuatan kontennya. Pria di balik karakter terkenal Mak Beti ini membagikan rencananya untuk menjaga karakter Mak Beti tetap hidup dan relevan dengan pendengar dan pemirsa di Spotify.

“Bekerja dan bereksplorasi bersama Spotify untuk podcast Cerita Mak Beti ini sungguh menyenangkan. Mereka membantu aku mengungkap ide dan pemikiran kreatif aku. Spotify memberi aku ruang untuk dapat mengembangkan karakter dan alur cerita asli aku. Cerita Mak Beti ini menceritakan kisah Mak Beti yang menggambarkan realitas kehidupan masyarakat pinggiran kota di Indonesia. Dengan bergabung di platform baru, aku berharap dapat terkoneksi dengan lebih dalam dengan pendengarku yang dapat menikmati episode favorit mereka di mana pun mereka berada," katanya.

3. AMAN AJA Podcast

Bagi Karin Novilda atau Awkarin, set produksi yang dirancang dengan baik berhasil memikat hatinya. Menurutnya, pengaturan set produksinya sangat luar biasa dan mampu mewujudkan kepribadiannya serta inti acara podcastnya secara utuh. Melalui AMAN AJA Podcast, Karin ingin pendengar dan pembicara tamu memiliki ruang yang aman untuk menceritakan sisi cerita mereka.

“Cerita-cerita tentang gue yang selama ini orang-orang ketahui selalu diceritakan oleh orang lain. Dengan AMAN AJA, gue ingin membuat platform di mana setiap cerita yang diceritakan itu sejujur mungkin dan apa adanya. Setiap cerita akan memberikan beberapa pelajaran hidup dan pengingat bahwa, bagaimanapun juga, kita semua hanyalah manusia. Gue sungguh senang bisa menampilkannya di Spotify, karena platform ini telah menjadi rumah bagi berbagai jenis konten dari kreator berbakat di seluruh Indonesia - seperti dua orang di samping gue ini,” katanya.

Pendengar Spotify sudah dapat menikmati AMAN AJA Podcast dari Awkarin, Cerita Mak Beti, dan Podkes Abu-Abu. Acara-acara ini akan merilis dua episode per minggu dengan penampilan tamu spesial sekali setiap bulannya untuk Cerita Mak Beti dan Podkes Abu-Abu. Podcast ini tersedia dalam format Video Podcast, inovasi format terbaru dari Spotify yang memungkinkan pendengar di Indonesia untuk terhubung lebih dalam dengan konten yang mereka dengarkan dengan menonton Video Podcast tanpa perlu berpindah aplikasi dari Spotify. Selain itu, kreator konten kini dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pendengar melalui fitur Q&A dan Polls di Video Podcast mereka. Fitur ini memungkinkan kreator untuk mengajukan pertanyaan berbasis teks yang akan muncul ke tampilan pendengar di aplikasi Spotify—menciptakan koneksi langsung pada platform antara pendengar dan kreator.

