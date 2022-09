Miracle in Cell No. 7 Jadi Kado Ultah Zaskia Adya Mecca dari Hanung Bramantyo

TEMPO.CO, Jakarta - Zaskia Adya Mecca merayakan ulang tahun ke-35 hari ini, Kamis, 8 September 2022, bertepatan dengan perilisan film Miracle in Cell No. 7 di bioskop. Rupanya film tersebut merupakan kado ulang tahun dari suaminya, Hanung Bramantyo yang menyutradarai Miracle in Cell No. 7.

"Hari ini, 8 Sept, Film Miracle In Cell No.7 tayang di Bioskop. Kado Ulang Tahun buat bia @zaskiadyamecca," tulis Hanung di Instagram.

Hanung dan Zaskia akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-13 pada 14 September mendatang. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai lima anak. Hanung menuliskan pesan romantis untuk Zaskia yang selama ini telah setia mendampinginya dan selalu mengingatkan khususnya dalam hal kebaikan.

"Makasi ya, Bia. Udah nemenin kerempongan, ke-moodian, dan kesleboran aku sampe hari ini. Tetap jadi isteri yang gak pernah itung-itungan sama suami. Isteri yang selalu ngingetin sholat dan sedekah. Dan selalu ngingetin suami buat jangan gampang marah-marah sama crew. Love you so much!!" tulis Hanung Bramantyo.

Melihat ungkapan dari suaminya tersebut, Zaskia tersipu dan mengucapkan terima kasih. "Aw sayaang! Makasiiiii yaa," tulis Zaskia di kolom komentar.

Sutradara dan produser eksekutif Miracle in Cell No. 7 dari Korea datang ke Indonesia sebelum penayangan versi remake. Foto. FalconPictures.

Sejak beberapa hari lalu, Zaskia dan Hanung berada di Amerika Serikat untuk memenuhi undangan dari Disney untuk menghadiri acara D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event yang digelar mulai Jumat, 9 September 2022 waktu setempat. Sebelum berangkat, Zaskia telah lebih dulu merayakan ulang tahun bersama anak-anaknya. Hal tersebut terlihat dalam foto keluarganya lengkap dengan kue ulang tahun yang diunggahnya pagi ini.

Zaskia Adya Mecca Tidak Takut Semakin Tua

Tahun ini, Zaskia mengaku tidak takut semakin bertambah tua karena banyak pelajaran hidup yang dilaluinya. "Masyaa Allah, 35 tahun, pengen umur yang berkah, yang Allah ridho di setiap langkahku.. Sungguh sejauh ini ga takut semakin tua, karena ngerasa semakin kesini makin paham arti hidup, karna paham jadi makin hati-hati melangkahnya," tulis Zaskia di Instagram.

Zaskia mengatakan kalau sebenarnya Hanung sudah berulang kali mengajaknya untuk pergi ke Amerika Serikat, namun selalu ditolak. "Karna ku takut terbang jauh dan lama, juga merasa insecure ke amrik dengan banyaknya berita ga menyenangkan terhadap muslim disana," tulisnya.

Semua kekhawatiran tersebut sirna setelah Zaskia menginjakkan kaki di Negeri Paman Sam. "Akhirnya sekarang ku berangkat, ada di Us melewati hampir 20 jam di pesawat dan Alhamdulillah semua baik-baik aja disini.. Kadang memang musuh terbesar adalah pikiran-pikiranmu sendiri," tulisnya.

Di usia baru ini, Zaskia Adya Mecca bertekad untuk mencoba memulai awal baru dan berani untuk mengatasi rasa takutnya. "Start awal yang fresh buatku, berdamai dengan diri, belajar mempercayai melepas anak-anak supaya mandiri baik aku maupun mereka (hampir 12 tahun ga pernah jauhan sama anak) juga hal-hal baru yang ku jalananin beberapa waktu belakangan," tulisnya. "Bismillah, makasih buat semua perhatian dan doanya.. Bersyukur deh terasa banyak sekali cinta, love you guys!"

Baca juga: Sutradara dan Eksekutif Produser Miracle In Cell No. 7 Asal Korea Datang, Berharap Bisa Remake Film Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.