Choi Siwon dan Lee Da Hee akan Terlibat Cinta Lokasi di Icy Cold Romance

TEMPO.CO, Jakarta - Choi Siwon, anggota Super Junior dan aktris Lee Da Hee dikonfirmasi akan beradu akting dengan membintangi Icy Cold Romance. Drama ini akan tayang perdana pada Oktober mendatang setiap hari Rabu dan Kamis.

Icy Cold Romance berkisah tentang romansa yang bertahan menghadapi hidup nyata dari Goo Yeo Reum dan Park Jae Hoon, keduanya telah berteman dekat selama 20 tahun, saat mereka mulai mengalami perasaan romantis satu sama lain setelah secara tak terduga bertemu sebagai producing director (PD) dan anggota pemeran program acara kencan.

Naskah drama ini ditulis oleh Kim Sol Ji dari Heading to the Ground, Syndrome, dan Pegasus Market dan disutradarai oleh Choi Gyu Shik dari Rude Miss Young Ae, Let's Eat Season 2 dan 3 , Drinking Solo, serta Hush.

Lee Da Hee akan berperan sebagai PD variety show Goo Yeo Reum yang telah bekerja selama 10 tahun. Ia saat ini merasa putus asa tentang pekerjaan dan cinta. Goo Yeo Reum menghadapi krisis program apa pun yang dia ciptakan akan dihentikan di tengah jalan, jadi dia mulai bekerja lebih bersemangat setelah mengambil alih acara reality show kencan gila Kingdom of Love. Lee Da Hee sebelumnya membintangi sejumlah drama Korea seperti Search: WWW dan Beauty Inside, dan dia juga sebagai MC untuk variety show Single’s Inferno dan Queendom.

Choi Siwon akan memerankan Park Jae Hoon, pria tetangga yang hampir menganggur yang bekerja sebagai ahli bedah plastik tetapi telah kehilangan minat dalam cinta dan pekerjaan. Sebagai tetangga yang tinggal di lantai berbeda di rumah yang sama, Park Jae Hoon setuju untuk membintangi acara variety show Kingdom of Love untuk membantu temannya Goo Yeo Reum dan menghadapi keputusan seumur hidup. Setelah mencuri perhatian para penonton dengan transformasi terbarunya di Work Later, Drink Now, penonton semakin menantikan peran drama Choi Siwon berikutnya.

“Lee Da Hee dan Choi Siwon, yang memiliki keterampilan akting yang solid dan visual yang luar biasa, menunjukkan penampilan akting yang luar biasa dan penuh gairah saat mereka berubah menjadi Goo Yeo Reum dan Park Jae Hoon. Silakan nantikan drama romansa baru yang akan membuat pemirsa tenggelam dalam musim dingin tahun 2022 ini,” ucap tim produksi Icy Cold Romance.

JESSYCA GAZELLA | SOOMPI | ALLKPOP

