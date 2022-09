Cerita Luna Maya Ngobrol Bareng 3 Pemain The Zone: Survival Mission

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, model sekaligus presenter, Luna Maya berkesempatan untuk bertemu dengan tiga pemain variety show The Zone: Survival Mission. Luna Maya berbincang-bincang secara langsung dengan Yoo Jae Seok, Lee Kwangsoo, dan Kwon Yuri.

Luna Maya menghadiri Press Junket The Zone: Survival Mission, K-variety show terbaru di The Westin Josun Seoul, Korea Selatan, pada Selasa, 6 September 2022. Keti pemain berbagi keseruan di balik layar dan fakta-fakta menarik seputar program terbaru tersebut sebelum tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar pada Kamis, 8 September 2022.

“Seru banget bisa bahas langsung The Zone: Survival Mission bareng para pemainnya. Ternyata cerita di balik layar mereka gak kalah seru dengan acaranya! Semua host acara ini bener-bener entertaining, I was delighted to be part of this event! Program ini pastinya akan jadi pilihan hiburan spesial untuk para penggemar di Indonesia,” kata Luna Maya setelah menyelesaikan sesi spesial bersama para pemeran The Zone: Survival Mission.

Lee Kwang Soo, Yu Jae Seok, dan Kwon Yuri membintangi THE ZONE: Survival Mission. Dok. Disney+ Hotstar.

Terbagi dalam delapan episode, The Zone: Survival Mission dipandu oleh tiga pembawa acara dengan karakter berbeda-beda, yang merepresentasikan karakteristik kebanyakan orang saat harus menghadapi delapan situasi tak terduga, di mana mereka ditantang untuk bertahan selama empat jam agar dapat menyelesaikan setiap misinya.

Ketiga pembawa acara tersebut harus berhadapan dengan zombie, kubangan lem yang sangat lengket, teka-teki hingga situasi tak terduga lainnya. Keseruan Jae Seok, Kwangsoo, Yuri dan aksi kocak mereka saat harus bekerja sama dan mencari solusi untuk situasi yang mereka hadapi tentunya akan menjadi hiburan spesial untuk para penonton.

Diproduksi oleh Studio Gaon, The Zone: Survival Mission menghadirkan tiga pembawa acara favorit para penggemar serta para kreator dan kru dari K-variety show populer Running Man, termasuk Cho Hyojin dan Kim Dongjin. The Zone: Survival Mission adalah K-variety show dengan format terbaru yang mengharuskan para pembawa acara untuk mengandalkan satu sama lain tanpa intervensi atau bantuan eksternal.

Baca juga: Tantangan Yoo Jae Seok, Lee Kwang Soo, Kwon Yuri di THE ZONE: Survival Mission

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.