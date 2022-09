Seulgi Red Velvet Siap Rilis Album Solo Perdana Oktober 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Seulgi Red Velvet akan memulai debut sebagai penyanyi solo pada Oktober 2022. Pada Selasa, 6 September 2022, Seulgi disebut sedang mempersiapkan album solonya dan akan dirilis pada Oktober mendatang.

"Seulgi sedang mempersiapkan album solo pertamanya dengan tujuan merilisnya pada bulan Oktober. Kami ingin meminta banyak perhatian," kata pihak SM Entertainment, agensi yang menaungi Red Velvet.

Seulgi memulai kariernya dalam bidang musik secara resmi sebagai anggota Red Velvet pada 2014 setelah berkarir sebagai trainee di SM Entertainment. Ia mempunyai lagu-lagu yang hits dengan Red Velvet Seperti Bad Boy, Psycho, Queendom, Red Flavor, Russian Roulette, dan sebagainya. Selain menjadi salah satu anggota girlband Red Velvet, Seulgi mempunyai sub unit dengan Irene Red Velvet merilis mini album dengan lagu utama Monster pada 6 Juli 2020.

Seulgi menjadi anggota ketiga yang merilis album solo ketiga di grup Red Velvet setelah Wendy dan Joy pada 2019. Seulgi mempunyai lagu solo dengan mengisi soundtrack drama Uncontrollably Fond dengan judul Don’t Push Me , I Can Only See You OST Hwarang, dan yang lainnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia merilis album solo dengan lengkap.

Sebelum memulai debut solonya, Seulgi Red Velvet merilis mini-album The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm dengan anggota grup lainnya pada Maret lalu. Red Velvet merupakan grup yang beranggotakan lima perempuan, yaitu Irene, Seulgi, Wendy, Joy, dan Yeri. Kembalinya Red Velvet ini menandai comeback pertama mereka sejak merilis mini album keenam, Queendom pada Agustus 2021.

JESSYCA GAZELLA |SOOMPI | NEWSEN

