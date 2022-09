Reza Gunawan Jadi Penyelamat Hidup BCL hingga Vidi Aldiano

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Gunawan dikenal sebagai pakar penyembuhan holistik. Sebelum meninggal pada Selasa, 6 September 2022 setelah berjuang melawan stroke, suami Dewi Lestari itu sering memberikan bantuan bahkan menyelamatkan banyak rekan-rekan selebritas yang membutuhkan.

Penyanyi, Bunga Citra Lestari atau BCL salah satunya yang sudah lama mengenak Reza Gunawan. Menurut BCL, Reza Gunawan adalah orang yang spesial dalam hidupnya karena telah mengajarinya banyak hal tentang kehidupan dan dirinya sendiri.

"Terima kasih mas @rezagunawan, yang sejak belasan tahun yang lalu, mendampingi aku melewati pasang surutnya kehidupanku.. Membuatku lebih mengerti hidup.. Mengajarkan aku untuk bisa berdamai dengan keadaan.. Membuatku bisa lebih menerima diriku sendiri dan apa yang Tuhan berikan untukku," tulis BCL di Instagram pada Selasa, 6 September 2022.

Reza Gunawan Mendampingi BCL untuk Bangkit Lagi Selepas Kepergian Ashraf Sinclair

Reza Gunawan juga ada di sisinya saat BCL mengalami titik terendah dalam hidupnya, sang suami, Ashraf Sinclair menghembuskan napas terakhir pada 18 Februari 2020. Salah satu orang yang berperan sangat penting untuk membuat BCL bangkit lagi adalah Reza Gunawan.

"Ketika badai datang di 2020, di tengah kondisi kesehatan yang naik turun, Mas Reza masih mendampingi aku menjalani masa grieving aku.. Sampai aku bisa perlahan bangkit dan memulai hidupku kembali," tulisnya.

BCL sangat kehilangan sosok Reza Gunawan dikaguminya. BCL turut menguatkan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap tegar menjalaninya. "Hari ini, aku merasa kehilangan yang begitu besar.. Kehilangan seorang guru, seorang teman.. Someone who i look up to..Tanpa Mas Reza, aku nggak akan bisa seperti ini. Selamat jalan mas Reza.. Im gonna miss you so much," tulisnya. "Untuk mbak @deelestari, Atisha, Keenan dan seluruh keluarga, aku doakan untuk diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menjalani semuanya."

Reza Gunawan, Dewi Lestari, dan Vidi Aldiano. Foto: Instagram Vidi Aldiano.

Reza Gunawan Menyelamatkan Hidup Vidi Aldiano

Penyanyi, Vidi Aldiano juga menceritakan bagaimana kedekatannya dengan Reza Gunawan. Suami Sheila Dara itu bahkan menyebut Reza Gunawan sebagai salah satu orang pertama yang menyelamatkan hidupnya. Di mata Vidi, Reza Gunawan selalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri.

"Hari ini, saya kehilangan sosok yang sangat penting di hidup banyak orang. Salah satu orang pertama yang 'menyelamatkan' hidup saya, salah satu orang berhati paling tulus, sabar dan kuat, even disaat dia sedang sakitpun, sebisa mungkin hidup nya tetap mau membantu dan menyelamatkan hidup orang lain," tulis Vidi di Instagram.

Vidi mengungkapkan bahwa mereka masih memiliki rencana yang belum sempat terlaksana. Namun, Vidi yakin Reza Gunawan sudah berada di tempat terbaik di sisi-Nya. "Rest in Love dear mas @rezagunawan. Masi banyak janji kita yang masih belum tuntas, guess we’ll see each other again in the afterlife. Thank you for everything that you, mba @deelestari and your family have done to me. You will be missed for sure mas. Udah ga sakit lagi sekarang. Tuhan pasti kasih tempat terbaik untuk orang baik. We love you, mas Reza," tulisnya.

Reza Gunawan Membimbing Ardina Rasti Melalui Masa-masa Terberat

Aktris, Ardina Rasti sangat terpukul mendengar kabar meninggalnya Reza Gunawan. Ardina Rasti pernah ditolong oleh Reza Gunawan saat mengalami masa-masa terberat dalam hidupnya. "Amat sangat berduka dengan kepergian kak @rezagunawan yang dulu mendampingi dan membimbingku di saat-saat terberatku. Seorang guru, kakak yang hebat serta luar biasa baik hati dan sangat menginspirasi tiap langkahku. Selamat jalan kak," tulis Ardina Rasti.

Selain rekan-rekan selebritas, adik kandung Reza Gunawan sendiri yang merupakan aktris Sharena Delon juga mengatakan hal serupa mengenai kakaknya. Sharena yang masih berusaha untuk menerima kenyataan, mengatakan kalau Reza Gunawan juga menolong dirinya saat mengalami kesulitan.

"Banyak banget yang udah kakak tolong, termasuk diriku. Banyak banget yang sayang sama kakak, apalagi aku. Masih bingung gimana rasanya hidup di dunia tanpa kakak, tapi aku tahu aku akan baik-baik saja, terima kasih, kak. Entah seumur hidup aku udah berapa kali di therapy kakak, terima kasih untuk semuanya ya kakak," tulis Sharena di Instagram Story.

