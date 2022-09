Reza Gunawan Meninggal, Dewi Lestari: Dia Berpulang Sebagaimana Keinginannya

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Gunawan meninggal dalam usia 46 tahun pada Selasa, 6 September 2022 setelah berjuang melawan stroke. Istrinya, Dewi Lestari baru terlihat aktif kembali di media sosial pagi ini dan mengungkapkan bagaimana kondisi Reza Gunawan sebelum menghembuskan napas terakhir di kediamannya.

"Selasa, 6 September, pada usia 46 tahun, Reza Gunawan telah berpulang dengan tenang di rumah, dikelilingi keluarga, sebagaimana keinginannya," tulis Dewi Lestari atau yang lebih akrab disapa Dee Lestari, di Instagram pada Rabu, 7 September 2022.

Dee Lestari mengunggah foto suaminya diiringi lagu yang diciptakan dan dinyanyikan sendiri oleh Reza Gunawan berjudul Selalu di Sini. Unggahan itu diberi judul kutipan “I am home. I am free, in the here, and in the now" yang artinya "Saya pulang. Saya bebas, di sini, dan di saat ini."

Tidak hanya Dee Lestari dan keluarga saja yang merasa kehilangan sosok Reza Gunawan. Kakak kandung aktris, Sharena Delon itu selama ini dikenal sebagai pakar penyembuhan holistik Indonesia yang banyak memberikan bimbingan dan seminar mengenai pengobatan alternatif.

(dari kiri) Dewi Lestari bersama suami, Reza Gunawan. Foto: Instagram/@deelestari

"Fisiknya tak lagi di sini, tetapi kenangan tentangnya, cinta yang ia pancarkan, ilmu yang ia ajarkan, prinsip yang ia junjung, dan segala sentuhan penyembuhan yang telah ia bagikan, akan selalu bersama dengan kita," tulis Dee Lestari.

Kabar meninggalnya Reza Gunawan membuat banyak rekan-rekannya merasa kehilangan. Tidak sedikit yang membagikan kebaikan Reza Gunawan selama ini yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Ibu dua anak itu sangat berterima kasih atas dukungan yang terus diberikan untuk menguatkan keluarganya.

"Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa baik, dari kawan semua. Kami sungguh terharu melihat betapa banyak dan luas kasih sayang yang tercurah kepada Reza. Mohon maaf pula jika ada kesalahan almarhum, baik yang disengaja maupun tidak. Kami sekeluarga hanya dapat mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," tulisnya.

Jenazah Reza Gunawan disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Keluarga menyampaikan jenazah Reza Gunawan akan dikremasi besok, Kamis, 8 September 2022 pukul 13.00 WIB di lokasi yang sama. "Sabbe sankhara anicca. Segala sesuatu yang terbentuk akan selalu berubah dan tidaklah kekal. Semoga kebajikan dan karma baik Reza semasa hidup dapat mendekatkannya kepada kebebasan sempurna," tulis Dee Lestari.

