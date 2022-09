So Ji Sub Bikin Akun Instagram Pribadi, Ini Arti Username yang Digunakannya

TEMPO.CO, Jakarta - So Ji Sub, aktor terkenal Korea Selatan akhirnya membuat akun Instagram pribadi dengan nama pengguna atau username soganzi_51 pada Senin, 5 September 2022. Sekilas nama pengguna tersebut terlihat aneh karena tidak ada kaitannya dengan nama aslinya.

Namun, ternyata ada arti di balik username yang digunakan So Ji Sub tersebut. Dilansir dari Soompi, username So Ji Sub ini memiliki arti kombinasi dari nama panggilannya yaitu “so ganzi” ganzi yang artinya “keren” dan nama agensinya “51k.”

Unggahan pertama yang diunggah adalah fotonya sendiri sebagai model merek kasual dan ia juga menulis keteran Instagram. “Ini adalah Awalnya….” tulis aktor 44 tahun itu dalam keterangan foto.

Foto itu pun ramai dikomentari oleh penggemarnya yang bahagia karena akhirnya So Ji Sub membuat akun Instagram pribadi dan mengucapkan selamat datang. "Welcome to instagram oppa," tulis @nuipan***. "Welcome Jisub! I'm so happy you're here," tulis @carit***. "Finally!!! Welcome to instagram. Haha," tulis @haslin***.

Meskipun baru membuat akun selama 3 hari, ternyata So Ji Sub sudah memiliki banyak pengikut hingga 74 ribu pengikut dan terus bertambah setiap jamnya. Namun, akun So Ji Sub belum terlihat terverifikasi oleh Instagram. So Ji Sub juga hanya mengikuti satu akun yaitu agensinya.

So Ji Sub yang lahir pada 4 November 1977 adalah seorang aktor terkenal Korea Selatan. Ia memulai kariernya sebagai model jeans, lalu mulai terkenal sejak ia bermain dalam drama serial Korea What Happened in Bali (2004) , I’m Sorry (2004), I Love You (2004), Phantom (2012), Master’s Sun (2013), Oh My Venus (2015-2016), dan yang terbaru Doctor Lawyer (2022).

Film terbarunya adalah Confession yang direncanakan tayang di bioskop pada 26 Oktober 2022. Film thriller misteri Korea Selatan ini bercerita tentang tersangka kasus pembunuhan dan pengacaranya saat mereka mengungkap kebenaran di balik pembunuhan itu. So Ji Sub memerankan Yoo Min Ho, presiden perusahaan IT yang menjanjikan yang merupakan tersangka nomor satu dalam kasus pembunuhan.

JESSYCA GAZELLA | SOOMPI

