Gabung dengan Song Kang, BIBI Bakal Muncul di Sweet Home 2

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Hyung Seo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung BIBI akan bergabung dalam serial Netflix Sweet Home 2. Netflix telah mengkonfirmasi pada akun Instagramnya pada Senin, 5 September 2022.

"BIBI akan muncul di Sweet Home 2. Peran dan waktu layarnya belum terungkap," demikian kata Netflix.

Sweet Home adalah serial drama yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Musim pertama serial ini dirilis pada 18 Desember 2020. Sweet Home bercerita tentang Cha Hyun Su (Song Kang), seorang murid SMA yang merasa putus asa ditinggal selamanya oleh orangtua dan adiknya karena sebuah kecelakaan. Akhirnya, Hyun Su pun memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru bernama Green House yang terlihat Misterius. Hingga suatu ketika manusia berubah menjadi monster, ia dan penghuni apartemen terperangkap di dalam dan harus berjuang melawan monster-monster yang mengincar mereka.

Dengan cerita yang seru dan menegangkan ini mendapat banyak perhatian penonton sehingga berhasil memenangkan penghargaan Internasional Asian Academy Creative Awards (AACA) 2021 dan Asia Contents Award ke-3.

Sweet Home. Dok. Netflix.

Netflix telah mengkonfirmasi produksi Sweet Home Season 2 dan 3, dengan alur dan cerita yang diperluas. Para pemeran musim pertama, Song Kang, Lee Si Young, Lee Jin Wook, Park Gyu Young, dan Go Min Si akan kembali dan akan bergabung dengan anggota pemeran baru Yoo Oh Sung, Oh Jung Se, Kim Moo Yeol, Jung Jinyoung, dan BIBI.

“Musim 2 akan mencakup pengaturan baru, dan detail teknis yang tidak dapat kami perbaiki di Musim 1 akan lebih diasah di Musim 2,” kata sutradara, mengisyaratkan dunia waralaba yang lebih luas dan bahkan visual yang lebih menakjubkan, pada Juni lalu.

Sweet Home 2 bukan debut akting BIBI karena ia juga pernah muncul di film Whispering Corridors 6:The Humming pada 2020. BIBI memulai debutnya sebagai penyanyi R&B pada 2019 sebelum dia menjadi runner-up di program audisi SBS The Fan. Dia banyak mendapatkan popularitas dengan penampilannya di Girls High School Mystery Class dan saat ini menjadi anggota tetap di Witch Hunt 2022 TVING.

JESSYCA GAZELLA | SOOMPI | NETFLIX