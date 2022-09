Reza Gunawan Meninggal, Anak Dewi Lestari Pernah Tulis Pesan Menyentuh

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Gunawan, suami Dewi Lestari meninggal pada Selasa, 6 September 2022 pukul 11.53 WIB setelah lebih dari sebulan lalu dirawat di rumah sakit karena stroke. Saat ini pihak keluarga berencana untuk mengantar jenazah Reza Gunawan ke rumah duka Grand Heaven, Jakarta Utara.

Rima Melati Adams, istri penyanyi Marcell Siahaan yang merupakan mantan suami Dewi Lestari mengabarkan hal tersebut beberapa menit lalu. "Info dari pihak keluarga almarhum Bapak Reza Gunawan bahwa jenazah *almarhum Bapak Reza Gunawan * akan dibawa ke Rumah Duka Grand Heaven Pluit hari ini pukul 16.00," tulis Rima Melati di Instagram Story.

Sebelumnya dalam unggahan Alvin Adam disebutkan kalau jenazah akan disemayamkan di rumah duka kawasan BSD, Tangerang Selatan. "Bagi pelayat yang ingin melayat diharapkan langsung ke rumah duka Grand Heaven. Dikarenakan saat ini pihak keluarga sedang mempersiapkan keberangkatan jenazah ke rumah duka. Terima kasih," tulisnya.

Dewi Lestari atau yang juga dikenal dengan panggilan Dee Lestari mengabarkan kalau suaminya menjalani perawatan di rumah sakit selama satu bulan lebih. Pria 46 tahun yang dikenal sebagai pakar penyembuhan holistik Indonesia yang banyak memberikan bimbingan dan seminar mengenai pengobatan alternatif itu, mengalami pendarahan hingga stroke yang membuatnya tidak bisa beraktivitas seperti semula.

Anak pertama Dee Lestari dari pernikahannya dengan Marcell Siahaan, Keenan Avalokita Kirana sempat mengunggah foto lawas bersama ayah sambungnya, Reza Gunawan. Keduanya sangat dekat sampai remaja 18 tahun itu secara khusus membuat unggahan untuk mengabarkan kondisi Reza Gunawan.

Dewi Lestari dan Reza Gunawan. Foto: Instagram Dewi Lestari.

"Halo semuanya, saya di sini untuk memberikan pengumuman penting. Selama satu bulan terakhir, ayah saya dirawat di rumah sakit karena stroke hemoragik. Setelah menjalani operasi dan berbagai perawatan, dia sekarang melanjutkan perjalanannya di rumah," tulis Kinara di Instagram pada Sabtu, 3 September 2022.

Tidak sampai di situ, Kinara melengkapinya dengan menulis pesan menyentuh untuk Reza Gunawan yang sudah dianggapnya seperti ayah kandungnya sendiri. "Untuk papa, jalan apa pun yang mungkin Anda ambil, dan ke rumah mana pun yang mungkin Anda tuju. Saya harap kami dapat membantu Anda berjalan ke sana dengan mudah," tulis Kinara.

Selain kepada ayah sambungnya, Kinara juga berpesan kepada ribuan pengikutnya untuk menjaga orang-orang yang dicintai selagi masih ada kesempatan. Musibah yang menimpa Reza Gunawan itu cukup membuat keluarganya terpukul dan menjadi pelajaran sangat berharga untuk Kinara pribadi.

"Saya mohon Anda untuk menjaga orang yang Anda cintai. Jaga mereka tetap aman karena Anda mungkin tidak pernah tahu dengan apa hidup akan menimpa mereka. Jaga dirimu baik-baik, jangan melakukan hal-hal bodoh yang dapat membahayakan dirimu atau orang yang kamu cintai. Terima kasih semuanya, aku mencintaimu," tulis Kinara.

Dewi Lestari membaca tulisan anak pertamanya itu dan menunjukkan kalau Kinara adalah yang membuatnya mampu bertahan. "You’re my pillar, Nan," tulis Dewi Lestari di kolom komentar. Kinara membalasnya, "You are mine as well, ma. Thank you for everything."

Merasakan hal serupa, adik Reza Gunawan, Sharena Gunawan atau Sharena Delon memberikan pelukan virtual kepada Kinara. "Hugs," tulis Sharena dilengkapi dengan emotikon hati berwarna merah. "Thank you tante Sharen, stay safe, I love you," tulis Kinara.

