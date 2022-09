Kontroversi Dispensasi Wajib Militer untuk BTS, Ini 5 Aktor Drakor Jalankan Wamil

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Lee Jong Seob menyatakan akan melakukan survei mengenai BTS dan tugas wajib militer atau wamil mereka. Kontroversi terkait Wamil BTS memang telah menjadi perdebatan panjang sejak lama. Menurut Lee, terkait hal ini harus dipertimbangkan pula kepentingan nasional dari berbagai aspek, tidak hanya nilai ekonomi tapi juga nilai konstitusional dan nilai budaya.

Namun disebutkannya bahwa keputusan wamil atau tidaknya anggota BTS tidak hanya ditentukan oleh survei opini publik.

Menteri Kebudayaan Korea Selatan bahkan mengusulkan agar personel BTS itu tak perlu menjalankan wajib militer, dan sebagai gantinya mereka bisa mengikuti program alternatif lain.

Dilansir dari berbagai sumber, hasil survei yang dilakukan oleh KBC Gwangju Broadcasting dan UPI News, 57,7 persen responden menyatakan mendukung pemberian dinas militer khusus bagi anggota BTS. Artinya mereka tetap bertugas namun dengan kondisi spesial yang berbeda dengan pria lainnya. Sedangkan 39,8 persen menentangnya.

Dikutip dari repository.uksw.edu, wamil ialah sebuah kewajiban militer yang ditetapkan negara kepada warga negaranya dengan tujuan bela negara. Seluruh warga negara yang usianya telah mencukupi serta lolos pemeriksaan fisik dan mental, akan melayani negara sebagai tentara sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Wajib militer di Korea Selatan harus dilakukan oleh para pria yang sehat fisik dan batinnya. Tak hanya orang biasa, artis, penyanyi, aktor, dan orang terkenal lainnya tetap harus mengikuti Wamil apabila ia memenuhi syarat yang ditentukan.

Aktor Drakor Jalankan Wajib Militer

Berikut beberapa aktor drakor yang pernah menjalani wamil seperti disarikan dari berbagai sumber.

Seo Kang Joon dalam drama Korea Grid. Dok. Disney+ Hotstar.

1. Seo Kang Joon

Aktor Seo Kang Joon baru saja melaksanakan wajib militer pada akhir November 2021 lalu. Agensinya menyatakan ia mengikuti pelatihan dasar selama empat pekan terlebih dahulu sebelum betul-betul terjun.

2. Gong Myung

Aktor tampan yang juga kakak dari Doyoung NCT ini, baru memulai Wamil pada Desember 2021 lalu. Melalui unggahan di Instagram-nya, Gong Myung sempat memamerkan kepala botaknya kepada fans.

3. Jang Ki Young

Aktor satu ini telah berangkat Wamil sejak bulan Agustus 2021, dan menjadi salah satu aktor yang ditunggu segera kepulangannya. Agar tidak membuat penggemarnya terlalu sedih, Jang Ki Young terlebih dahulu menyelesaikan dua proyek dramanya, yaitu My Roommate is a Gumiho dan Now We Are Breaking Up.

4. So Sang Yeon

Aktor yang baru naik daun ini memutuskan untuk menjalani masa wamil lebih cepat walaupun namanya tengah melambung. Pemeran Jang Woo Jin di serial Netflix All of Us Are Dead ini tengah menjalani masa wamilnya yang dimulai sejak November 2021 lalu.

Alasannya memutuskan wamil lebih awal agar nantinya ia dapat berkarir lebih tenang karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan.

Chanyeol EXO. Instagram/@real__pcy.

5. Chanyeol EXO

Park Chanyeol yang merupakan salah satu anggota boygrub EXO dari SM entertainment ini telah memulai kewajiban wamil sebagai warga negara Korea Selatan sejak 29 Maret 2021 silam.

Diketahui ia menjalani wajib militer dengan sangat baik dan sempat membintangi drama musikal militer bertajuk Meissa's Song. Drama musikal tersebut digagas oleh Markas Besar Angkatan Darat Korea dan diproduksi oleh How Farms.

ANNISA FIRDAUSI

Baca: Pro-Kontra Dispensasi Wajib Militer bagi Bintang K-Pop BTS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.