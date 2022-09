Al Ghazali Ungkap Alasan Putus, Reaksi Alyssa Daguise Jadi Sorotan

TEMPO.CO, Jakarta - Al Ghazali belum lama ini mengungkapkan alasannya putus dengan Alyssa Daguise 6 bulan lalu setelah berpacaran selama 6 tahun. Rencana untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, gagal setelah anak pertama Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu salat istikharah.

"Sebenarnya Al Ghazali sudah mempersiapkan sesuatu yang besar (melamar) untuk mantannya (Alyssa Daguise) karena hendak benar-benar serius tapi akhirnya karena ini sudah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius maka disuruh salat istikharah," kata Maia Estianty di kanal YouTube Maia AlElDul TV pada Sabtu, 3 September 2022.

Pria 25 tahun yang kini membintangi sejumlah judul film dan serial ini mengaku menadapatkan petunjuk setelah salat istikharah. "(saat salat istikharah) Ada jawaban dari Allah akhirnya pisah, berarti yang terbaik (dari Allah), itu sudah jalannya karena di dunia ini kita sudah ditulis semua dan kita tinggal jalanin aja. Aku pasrah aja sih sama Yang di Atas, sudah ikhlas," kata Al Ghazali.

Momen Al Ghazali berpacaran kembali dengan Alyssa Daguise saat memamerkan foto mesra dengan menuliskan caption romantis. Instagram/@alyssadaguise

Pernyataan Al Ghazali soal alasan putus dengan Alyssa Daguise menjadi viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. Alyssa Daguise seakan memberikan reaksi terhadap pengakuan Al Ghazali melalui video TikTok pada Minggu, 4 September 2022. Alyssa mengunggah video dirinya diiringi dengan lirik suara tentang pengkhianatan yang seolah-olah menggambarkan isi hatinya saat itu.

"I would rather find another person in the pool of 7 billion people on this planet, than stay with somebody who cheated on me (aku lebih baik mencari orang lain di antara 7 juta orang di planet ini, daripada bertahan dengan seseorang yang menipuku)," demikian bunyi lirik tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ, Alyssa kembali membuat video baru "Me right now watching the comedy unfold but imma keep it moving (aku sekarang menonton komedi yang terungkap tapi aku terus bergerak)," tulisnya pada keterangan video.

Kedua unggahan tersebut dibanjiri komentar netizen yang memberikan dukungan kepada Alyssa Daguise. Mereka meyakii kalau video-video tersebut adalah tanggapan Alyssa terhadap alasannya putus dengan Al Ghazali. "Gaperlu ngomong pnjg lebar sound ini uda ngejelasin," tulis @wind***. "Alyssa kamu pasti dapat laki-laki yang lebih lebih lebih dari dia," tulis @maum***. "Semangat kakak sayang, segala yang baik akan di dekatkan dan segala yang buruk akan tetap dijauhkan. Jangan sedih dan kecewa, harus happy terus," tulis @opinb***.

