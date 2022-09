The Overtunes dan Idgitaf Gambarkan Pasangan LDR di Lagu Benar-benar

Baca juga: The Overtunes Ungkap Konsep Video Musik Write Me Another Song

The Overtunes akan terus menulis lagu-lagu dengan cerita yang kuat. Inilah konsep yang mereka bawakan untuk album ketiga mendatang. Mungkin album ini tidak akan dirilis dalam waktu dekat, tapi kita dapat mengantisipasi dua extended play (EP) yang akan segera dikeluarkan lebih dulu.

Seakan menjadikan utuh tema long-distance relationship ( LDR ), produksi Benar-benar juga dilakukan secara jarak jauh. Aransemen vokal Idgitaf disusun melalui meeting online. Satu-satunya waktu Idgitaf bertemu dengan The Overtunes untuk produksi adalah ketika rekaman. Secara keseluruhan, produksi lagu ini membutuhkan waktu yang singkat karena Mikha, Reuben, dan Mada sudah memiliki visi yang jelas tentang arah lagu ini sejak lagunya dituliskan. Akhirnya, jadilah lagu pop-folk dengan cerita manis-pahit namun memberi harapan.

The Overtunes dan Idgitaf berkolaborasi merilis lagu Benar-benar pada Jumat, 2 September 2022. Dok. The Overtunes.

Melanjutkan atmosfer dari single sebelumnya, Benar-benar terisi penuh dengan permainan gitar ikonik The Overtunes dengan bumbu genre folk-pop. Benar-benar adalah single kedua dari album ketiga The Overtunes bersama trio Mada Emanuelle (bas, vokal), Reuben Nathaniel (gitar, vokal), dan Mikha Angelo (vokal, gitar).

TEMPO.CO , Jakarta - The Overtunes kembali melanjutkan perjalanannya sebagai band independen dengan single terbaru mereka berjudul Benar-benar. Kali ini dengan lebih banyak sentuhan harmonisasi paduan suara, tabuhan drum yang seru, bahkan menampilkan vokal perempuan oleh Idgitaf.

