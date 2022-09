Demi Kenyamanan Penonton, Lokasi Konser Gratis BTS di Busan Pindah

TEMPO.CO, Jakarta - Konser BTS di Busan, Korea Selatan mengalami perubahan lokasi demi mengutamakan kenyamanan penonton. HYBE dan Big Hit Music merilis pengumuman bahwa konser BTS Yet to Come in Busan akan berlangsung di Stadion Utama Asiad.

"Kami memberi tahu kalian bahwa tempat untuk World Expo 2030 Busan Korea Concert BTS Yet To Come in Busan. Tempat konser utama telah diubah dari panggung khusus di Ilgwang seperti yang diumumkan sebelumnya dan konser sekarang akan diadakan di Stadion Utama Busan Asiad," kata HYBE dan Big Hit Music pada Jumat, 2 September 2022.

Mereka telah merencanakan untuk mengadakan konser satu hari di panggung di Ilgwang, Timur Laut Busan, secara gratis pada 15 Oktober 2022 untuk mendukung upaya kota itu menjadi tuan rumah World Expo 2030. Konser Yet To Come in Busan itu diperkirakan mampu menampung 100.000 penonton.

Namun rencana tersebut telah menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan para artis dan penggemar karena tempat tersebut jauh dari pusat kota dan karenanya tidak mudah diakses melalui transportasi umum. "Kami mengubah tempat untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih menyenangkan dan lancar dengan aksesibilitas dan kenyamanan penonton sebagai prioritas utama kami sambil menjaga tujuan konser tidak terganggu," kata agensi.

Konser BTS tersebut juga akan ditayangkan serentak di layar besar di tempat parkir luar Terminal Penumpang Internasional Pelabuhan Busan berkapasitas sekitar 10.000 orang, serta melalui live streaming online. Namun dengan perubahan tempat konser utama ke stadion dengan kapasitas tempat duduk terbatas, ukuran konser kemungkinan akan diperkecil. Big Hit Music mengatakan akan memberikan rincian lebih lanjut tentang acara tersebut nanti.

"Prioritas utama kami adalah untuk mempertahankan tujuan utama konser dan agar penonton memiliki pengalaman menonton yang lancar, menyenangkan, dan dapat diakses," kata agensi.

Pada Juli lalu, BTS ditunjuk sebagai duta kehormatan untuk Busan World Expo 2030. Sebagai duta, BTS melihatnya sebagai kesempatan untuk mempromosikan kota Busan dan budaya Korea secara global.

"Kami membuat konser global gratis untuk semua sehingga tidak hanya penggemar BTS tetapi semua orang di seluruh dunia dapat menikmati pengalaman seperti festival bersama. Tujuan kami adalah untuk berkontribusi pada tawaran Busan untuk World Expo dengan mempromosikan budaya kota global Busan dan Korea secara keseluruhan melalui konser skala besar dengan produksi tingkat berikutnya," kata agensi.

SOOMPI | YONHAP

