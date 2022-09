79 Tahun Yok Koeswoyo, Sang Penjaga Terakhir Koes Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Yok Koeswoyo atau yang memiliki nama asli Koesroyo bin Koeswoyo merupakan salah satu anggota grup band legendaris Koes Plus dan Koes Bersaudara. Ia lahir pada 3 September 1943 di Tuban, Jawa Timur ketika masa pendudukan Jepang.

Saat berada dalam grup musik Koes Plus, Yok Koeswoyo awalnya memainkan gitar ritme. Kemudian, ia berpindah memainkan bass gitar sekaligus menjadi pendukung vokal.

Yok Koeswoyo adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara dengan orang tua bernama Raden Koeswoyo dan Rr. Atmini asal Tuban. Urutan saudara kandung Yok adalah sebagai berikut:

Tituk yang lahir pada 1930 dan meninggal ketika masih bayi, Koesdjono atau Jon alias John Koeswoyo lahir pada 1932, Koesdini atau Dien lahir pada 1934, Koestono atau Ton alias Tonny Koeswoyo yang lahir pada 1936 dan menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya pada 1987, Koesnomo atau Nom alias Nomo Koeswoyo lahir pada 1938, Koesyono atau Yon alias Yon Koeswoyo lahir pada 1940 dan meninggal dunia pada 2018, Koesroyo atau Yok alias Yok Koeswoyo lahir pada 1943, Koestami atau Miyi lahir pada 1945, dan Koesmiani atau Ninuk lahir pada 1947.

Melansir dari laman p2k.unkris.ac.id, dari silsilah keluarga itu, mereka semua termasuk generasi ke-7 keturunan (trah) Sunan Muria di Tuban. Ibu mereka (Rr. Atmini) adalah keponakan dari Bupati Tuban ketika zaman penjajahan Belanda.

Yok Koeswoyo menghabiskan masa kecilnya di Tuban, Jawa Timur bersama dengan saudara lainnya. Namun pada 1952, keluarga Koeswoyo memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Sebab, kepindahan mereka mengikuti mutasi sang ayah dalam berkarier sampai pensiun menjadi pegawai negeri di Kementerian Dalam Negeri. Setibanya di Jakarta, mereka sekeluarga mendiami rumah di jalan Mendawai III, Nomor 14, Blok C, Kebayoran baru, Jakarta Selatan.

Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Yok Koeswoyo adalah sekolah menengah atas (SMA), tepatnya di SMA Triguna, Jakarta. Ia mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena lebih memantapkan hati dalam dunia musik mengikuti jejak saudara-saudaranya.

Yok Koeswoyo mulai aktif bermusik sejak awal dibentuknya grup musik bersama saudara kandungnya yang terdiri dari Jon Koeswoyo (bass), Tonny Koeswoyo (gitar), Nomo Koeswoyo (drum), Yon Koeswoyo (vokal), dan Yok Koeswoyo (vokal).

Awalnya, mereka menamakan grup musik ini dengan nama Kus Brothers pada 1958 dan merekam album pertama pada 1962. Setelah Jan Mintaraga dan Tommy Darmo mengundurkan diri, grup ini berganti nama menjadi Kus Bersaudara pada 1963. Beberapa waktu kemudian kakak tertua mereka Jon Koeswoyo pun mengundurkan diri sehingga menyisakan 4 personel kakak beradik yang dipimpin oleh Tonny Koeswoyo. Alhasil, grup ini kemudian kembali mengganti namanya menjadi Koes Bersaudara.

Mengutip dari Kisah dari Hati Koes Plus, Tonggak Industri Musik Indonesia, pada 1970, Yok Koeswoyo bergabung dengan grup band Koes Plus menggantikan posisi Totok Adji Rahman sebagai bassis. Sejak itu, ia tetap setia berada dalam Koes Plus yang berhasil meraih kesuksesan menjadi salah satu grup legendaris di Indonesia. Bahkan, Koes Plus sendiri menjadi raja dalam dunia musik tanah air pada era 1970-an. Koes Plus melahirkan lebih dari 100 album dan sebagian besar menjadi lagi-lagu hits yang melegenda hingga sekarang.

Koes Plus pernah vakum pada 1970-an, Yok tak mau diam. Ia mendirikan Blo'on Group sebuah band dengan personil Nadjib Oesman eks pemain keyboard band Cockpit, Jimmy (rhythm), Imam (Drum), Agus ( Bass), dan S. Kamdi seorang pelawak anggota Trio Ceking sebagai vokalisnya. Group ini sempat merekam meluncurkan dua album.

Setelah Tonny Koeswoyo, kemudian Murry dan Yon Koeswoyo berpulang, tinggal Yok yang menjadi personil Koes Plus saat ini.

Lagu-lagu hits Koes Plus yang juga merupakan ciptaan Yok Koeswoyo, hari ini berusia 79 tahun antara lain Why Do You Love Me yang pernah populer di Australia di masa itu.

RACHEL FARAHDIBA R

