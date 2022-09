58 Tahun Perjalanan Keanu Reeves, Ini Jejak Film-film Sang Neo

TEMPO.CO, Beirut -Aktor kawakan Keanu Reeves genap 58 tahun. Pria bernama lengkap Keanu Charles Reeves ini telah banyak membintangi fim layar lebar populer seperti Speed, The Matrix, hingga John Wick.

Meski berkewarganegaraan Kanada, Keanu Reeves tidak lahir di negeri pecahan es tersebut. Mengutip Britannica, Keanu Reeves pertama kali menghirup udara di Beirut, Lebanon pada 2 September 1964. Ia merupakan buah hati dari pasangan Samuel Reeves dan Patricia Taylor. Ayahnya merupakan seorang ahli geologi sementara ibunya bekerja sebagai desainer kostum.

Setelah orang tuanya bercerai, Keanu memilih tinggal bersama ibunya. Mereka beberapa kali pindah tempat tinggal mulai dari Sydney, New York City, hingga akhirnya ke Toronto. Di Toronto, Keanu tempat Reeves dibesarkan.

Sebuah Serial ke Speed

Mengutip E!, Keanu menjalani debut aktingnya dalam salah satu episode serial bernama Hangin ‘In. Setelah terlibat sejumlah peran dalam drama teater, iklan, dan film televisi, karier Keanu mulai merambah ke layar lebar lewat film Youngblood yang disutradarai Peter Markle pada 1986.

Salah satu film yang diperaninya sebagai supporting actor, yakni Dangerous Liaisons, sempat memperoleh tujuh nominasi Academy Awards pada 1988.

Nama Keanu Reeves semakin dikenal setelah film yang dimotorinya sebagai pemeran utama, Speed, sukses besar di pasaran. Film tersebut meraup keuntungan sebesar 350 juta dollar AS dari biaya produksi 30 juta dollar AS dan berhasil merengkuh dua nominasi Academy Awards pada 1995.

Trilogi The Matrix

Jejak fenomenal Keanu Reeves tercipta ketika ia memerankan karakter Neo dalam trilogi The Matrix pada 1999-2003. Tiga film besutan film karya sutradara Wachowski bersaudara (Andy dan Larry) ini bisa dibilang mendobrak pakem film fiksi ilmiah dengan cara yang berbeda, dalam ramuan filosofis yang kental.

Film ini menuai banyak pujian dari kritikus, bahkan mengganggapnya sebagai salah satu film fiksi ilmiah terbaik sepanjang masa. Tak cuma menjadi standar genre baru sci-fi, tapi juga laris ditonton.

Keanu Reeves aktif sebagai aktor hingga hari ini. Dalam tiga tahun terakhir, ia sudah berperan dalam empat film layar lebar, yakni, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run sebagai cameo, Bill & Ted Face the Music sebagi Ted, The Matrix Resurrections sebagai Neo, dan DC League of Super-Pets sebagai pengisi suara Batman. Film terbarunya yang ditunggu-tunggu fans, John Wick: Chapter 4 dijadwalkan rilis pada 2023 mendatang.

