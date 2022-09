Mimpi Jadi Kenyataan, Rossa Tak Sabar Duet Bareng Jim Brickman di Konser Jakarta

Dalam konser tersebut, Rossa akan menyanyikan tiga buah lagu yakni Valentine, The Gift yang akan dia bawakan bersama Jim Brickman, dan satu lagu Rossa sendiri yang tidak disebutkan judulnya.

Penyanyi, Rossa dan Musisi, Jim Brickman saat komferensi pers konser bertajuk Jim Brickman Live in Jakarta 2022. Jakarta, Kamis, 1 September 2022. Jim Brickman akan menggandeng Jhon Trones, Rossa, dan Delon pada 3 September 2022 di balai Sabrini. TEMPO/ Febri Angga Palguna

"Senang banget. Pastinya senang karena bisa bertemu langsung. Waktu itu kan kayak cuma dengerin lagunya. Akhirnya sekarang bisa nyanyiin sama orangnya tuh kayak dream come true," kata Rossa saat dijumpai di Jakarta Pusat pada Kamis, 1 September 2022.

TEMPO.CO , Jakarta - Dipilih menjadi rekan duet Jim Brickman di konser Jim Brickman Live in Jakarta, Rossa mengaku sangat senang karena dapat bertemu ddan bernyanyi bersama idolanya. Rossa mengatakan kalau ini adalah mimpinya yang menjadi kenyataan.

