Keluarga Cemara The Series Tayang 24 September, Fokus Kisah Remaja SMA

"Ada pengalaman bertumbuh yang berbeda dan itu menarik bagaimana kita bisa mengisahkan cerita dan struggle tersendiri dari para karakternya. Proses ini seru banget, cerita bisa berkembang melalui forman series," kata Anggia selaku Chief Content and Strategy Visinema yang memproduksi Keluarga Cemara The Series .

Keluarga Cemara The Series merupakan salah satu konten lokal yang tayang eksklusif di Disney+ Hotstar tahun ini. Produser Keluarga Cemara The Series, Angga Dwimas Sasongko dan Anggia Kharisma mengatakan konten serial mampu memperluas cerita dan karakter daripada film. Hal tersebut diutarakan saat acara APAC Content Showcase Disney yang digelar pada Oktober 2021.

Keluarga Cemara The Series merupakan serial spin-off dari acara TV era 1996 dan film layar lebar yang tayang pada 2019. Dikemas dalam format serial, Keluarga Cemara The Series akan menceritakan keseruan perjalanan Euis dan teman-temannya yang kini menginjak masa remaja di SMA.

