Jang Gyuri Eks fromis_9 Gabung Agensi Baru, Siap Lanjutkan Karier sebagai Aktris

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota grup K-pop fromis_9, Jang Gyuri telah menandatangani kontrak eksklusif dengan JUST Entertainment. Jang Gyuri akan melanjutkan kariernya di dunia hiburan sebagai seorang aktris.

Kabar ini diumumkan oleh JUST Entertainment pada Senin, 29 Agustus 2022 dalam sebuah video singkat yang diunggah di Instagram resmi mereka. “Saya akan bekerja dengan JUST Entertainment. Saya pikir saya akan dapat menyapa kalian dengan berbagai cara sebagai seorang aktris mulai sekarang. Tolong nantikan (aktingku) di masa depan," kata Jang Gyuri dalam video tersebut.

Jang Gyuri memulai debutnya pada 2017 sebagai anggota girl grup fromis_9 melalui Mnet Idol School. Jang Gyuri membangun karier aktingnya dengan membintangi It's Okay To Not Be Okay dan Dating Class, di mana dia menunjukkan potensinya sebagai aktris. Baru-baru ini, ia dikonfirmasi untuk berperan sebagai Tae Cho Hee dalam drama Cheer Up! yang dijadwalkan tayang perdana pada Senin, 5 Oktober 2022.

Jang Gyuri meninggalkan fromis_9 setelah kontraknya dengan Pledis Entertainment berakhir pada Juli 2022. fromis_9 merilis mini album kelima berjudul from our Memento Box pada Senin, 27 Juni 2022. Pledis Entertainment memastikan bahwa album tersebut menjadi proyek terakhir Gyuri sebagai anggota fromis_9.

"EP kelima fromis_9 from our Memento Box akan menjadi kegiatan promosi terakhir Jang Gyuri saat ia mengakhiri waktunya sebagai anggota fromis_9. Dia akan menyelesaikan kontraknya lebih awal dengan kami pada 31 Juli untuk memulai perjalanan baru," kata Pledis Entertainment pada Kamis, 28 Juli 2022.

JUST Entertainment didirikan pada 2020 oleh para ahli dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di perusahaan manajemen domestik. Selain Jang Gyuri, saat ini JUST Entertainment mengelola sejumlah aktor termasuk Yoon Kye Sang, Kim Sang Ho, Jung Woong In, Park Ji Hwan, Kim Joo Ryoung, Oh Seung Hoon, dan Seo Ji Hye.

