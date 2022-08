Chris Rock Ogah Jadi Pembawa Acara Oscar 2023 Usai Ditampar Will Smith

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian sekaligus aktor, Chris Rock telah menolak tawaran untuk menjadi pembawa acara Academy Awards 2023, dilansir The Hollywood Reporter, Selasa, 30 Agustus 2022. Hal itu diungkap oleh Chris Rock dalam pertunjukannya di Arizona Financial Theatre, Phoenix, Arizona pada Minggu mala, 28 Agustus 2022 waktu setempat.

Menurut laporan dari Republik Arizona, Chris Rock mengatakan bahwa Academy memintanya untuk kembali menjadi pembawa acara. Tawaran tersebut datang setelah peristiwa Will Smith menampar Chris Rock di atas panggung usai dia bercanda tentang istri Smith, Jada Pinkett Smith pada Oscar 2022.

Insiden itu terjadi saat Chris Rock hendak memberikan penghargaan untuk fitur dokumenter terbaik, dan kurang dari satu jam sebelum Will Smith menerima hadiah aktor terbaik untuk penampilannya di King Richard.

Selama pertunjukannya, Chris Rock dilaporkan mengibaratkan menerima diajak kembali menjadi pembawa acara Oscar sama seperti kembali ke TKP dalam sidang pembunuhan yang dilakukan oleh O.J. Simpson, di mana pembunuhan terhadap mantan istrinya dimulai dengan dia meninggalkan kacamata di sebuah restoran Italia. Chris Rock mengatakan kembali ke Oscar sama seperti meminta Nicole Brown Simpson untuk kembali ke restoran.

Will Smith (kanan) menampar Chris Rock saat Rock berbicara di atas panggung selama Academy Awards ke-94 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 27 Maret 2022. Rupanya, komentar Chris Rock yang menyinggung kondisi rambut Jada Pinkett Smith, membuat Will Smith berang. REUTERS/Brian Snyder

Para penonton kemudian meminta Chris Rock untuk menceritakan pendapatnya tentang insiden di Oscar. Chris Rock melanjutkan, dengan merujuk pada penampilan Will Smith sebagai petinju Muhammed Ali dalam drama 2001 bertajuk Ali, di mana dia mendapatkan nominasi Oscar pertamanya. "Dia lebih besar dariku. Negara bagian Nevada tidak akan menyetujui pertarungan antara saya dan Will Smith," kata Chris Rock.

Awal bulan ini, CEO Academy yang baru diangkat, Bill Kramer, menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk memiliki pembawa acara tahun ini dan sudah melihat beberapa mitra utama untuk itu. Dia juga menegaskan bahwa tamparan tidak akan menjadi bahan perbincangan atau candaan pada upacara berikutnya. "Kami ingin maju dan memiliki Oscar yang merayakan sinema. Itu yang menjadi fokus kami saat ini," ujar Kramer.

Academy of Motion Pictures Arts and Sciences menolak mengomentari pernyataan Chris Rock. Pada April lalu, dewan gubernur Academy melarang Will Smith kembali ke Oscar atau menghadiri acara Academy lainnya selama 10 tahun ke depan, seminggu setelah Will Smith secara terbuka mengundurkan diri dari Academy.

