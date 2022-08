6 Fakta KKN di Desa Penari, Tayang Mulai Hari Ini di Disney+ Hotstar

Dari total 110 ular yang dimunculkan dalam film, ternyata beberapa ular menghilang. Sang sutradara, Awi Suryadi, menjelaskan beberapa ular langsung kabur setelah adegan di kolam air, diduga karena ular tersebut tidak menyukai air. Kejadian ini tentu membuat para pemain serta kru di tempat menjadi panik tak karuan. "Jadi kita bawa 110 ular dari Jakarta, 100 ular kecil dan 10 ular besar. Lucunya, after the first take brrrrr kabur semua ularnya jadi cuma sisa 60 kalau enggak salah," kata Awi Suryadi.

May It Please The Court, Diangkat dari Kisah Nyata dan Penuh Teka-teki

May It Please The Court dibintangi Jung Rye Won dan Lee Kyu Hyung sebagai pengacara dengan kepribadian yang berlawanan.

