Mengenang Raja Pop Michael Jackson 64 Tahun Lalu, Ini Profilnya

TEMPO.CO, Indiana -Legenda pop dunia Michael Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 atau 64 tahun lalu di Kota Gary, Indiana, Amerika Serikat.

Merujuk laman Britannica, karier musik Michael Jackson bermula dari grup pop bernama Jackson 5 bersama keempat saudara lainnya. Grup ini mendapatkan sorotan publik ketika lagu mereka berjudul I Want You Back menduduki peringkat pertama di tangga lagu Amerika pada tahun 1969.

Berkarier di Panggung Sejak Kecil

Selain berkarier di industri musik, Jackson diketahui juga melakukan debut di layar kaca pertama kali pada saat berusia 11 tahun. Ia dan saudara-saudaranya diketahui juga membentuk acara variety televisi judul The Jacksons. Namun, serial ini hanya bertahan selama satu musim saja.

Selain tampil di televisi saat usia belia, Michael Jackson juga merilis album solo pertamanya ketika masih berusia 14 tahun. Alhasil, sepanjang tahun 70-an, banyak media yang berfokus dan menyoroti Michael daripada saudaranya yang lain.

Sorotan tersebut tak lepas dari keunikan dan vokal tinggi Michael dalam menyenandungkan lagu-lagu ABC, I’ll be There, dan 20 lagu populer lainnya.

Album Fenomenal Thriller

Sejak berulang kali disorot oleh media, nama dan karier Michael Jackson terus meroket. Terobosan terbesar Jackson lahir pada tahun 1979 dengan albumnya berjudul Off The Wall. Dikutip dari laman grammy.com, album ini bahkan mendapatkan dua nominasi sewaktu penghargaan Grammy 1980.

Merujuk laman history.com, berkat albumnya tersebut, Jackson menjadi artis solo pertama yang menempatkan empat dari sepuluh lagu di album Off the Wall dalam pemeringkatan 10 lagu terpopuler di Amerika, termasuk lagu She's Out of My Life dan Rock with You yang cukup populer di kalangan penggemar.

Album berikutnya yang fenomenal adalah Thriller yang rilis pada tahun 1983. Album ini diprediksi terjual sebanyak 45 juta kopi di seluruh dunia dan menempatkan 7 lagu secara bersamaan dalam pemeringkatan 10 lagu terpopuler. Bahkan, album ini memenangkan 8 penghargaan Grammy.

Album berikutnya, yakni Bad, hanya...