17 Rekomendasi Drama Korea Terbaik 2022 tentang Persahabatan dan Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor memang menjadi salah satu tontonan favorit untuk menikmati waktu luang. Buat pecinta drakor, tentunya punya genre pilihan, di antaranya tentu paling disukai tentang percintaan, persahabatan, dan kisah hidup lainnya. Visual dari para aktor dan aktris, serta alur cerita yang tak terduga, membuat drama Korea sangat laris di pasaran. Nah, berikut ada rekomendasi drama Korea terbaru tentang persahabatan dan keluarga yang wajib ditonton.

Rekomendasi Drama Korea

K-drama lovers tentu paham dan menantikan kisah drama Korea 2022 ini. Ada berbagai macam genre drama Korea yang bisa ditonton oleh kaum kekoreaan, di antaranya romance, horor, komedi, fantasy, dan genre lainnya. Berbagai genre tersebut biasanya disajikan dalam cerita percintaan, persahabatan, hubungan antar keluarga, dan masih banyak lagi.

Cerita dalam drama Korea yang membekas di hati penonton seringkali membuat penonton jadi susah move on, hingga ketagihan untuk menontonnya lagi. Apalagi, jika alur ceritanya mampu membuat para K-drama lovers berteriak histeris dan menangis tersedu-sedu. Berikut ini rekomendasi drama Korea tentang persahabatan dan keluarga yang wajib masuk di watchlist Anda.

1. Rookie Cops (2022)

Rekomendasi drama yang pertama adalah Rookie Cops. Drama Rookie Cops diperankan oleh Kang Daniel. Yup, selain berprofesi sebagai seorang idol, mantan member Wanna One ini juga memiliki bakat dalam berakting. Kang Daniel berperan sebagai mahasiswa yang berkuliah di universitas kepolisian elite di Korea. Ia kemudian jatuh cinta pada teman kampusnya. Selain mengangkat kisah romance, drama Korea ini juga bercerita tentang persahabatan dan lika-liku kehidupan kampus.

Drama Korea Rookie Cops dibintangi Kang Daniel dan Chae Soo Bin. Dok. Disney+ Hotstar.

It's Beautiful Now (2022)

It's Beautiful Now merupakan drama Korea dengan tema keluarga. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang memiliki tiga orang putra. Meskipun sudah memasuki usia yang terbilang dewasa, ketiga putra bersaudara ini tidak memiliki minat untuk menikah. Ketiganya masih sibuk bergelut dengan karier masing-masing. Melihat hal tersebut, sang ayah memutar otak bagaimana caranya agar ketiga putranya segera menikah. Ia kemudian membuat sayembara, barang siapa yang berhasil menemukan calon istri dalam kurun waktu 6 bulan, maka akan mendapatkan hadiah apartment.

My Liberation Notes (2022)

Salah satu drama Korea bergenre slice of life terlaris di tahun 2022 yakni My Liberation Notes. Drama ini dibintangi oleh Kim Ji Won sebagai Yeom Mi Jeong, Lee El sebagai Yeom Gi Jeong, dan Lee Min Ki sebagai Yeom Chang Hee yang merupakan tiga bersaudara. Masing-masing dari ketiga bersaudara ini memiliki masalah hidup yang cukup kompleks, mulai dari masalah pekerjaan hingga masalah percintaan. Terdapat juga aktor Son Seok Gu yang berperan sebagai Mr. Gu. Para pemain dalam drama ini berusaha agar terbebas dari belenggu kehidupan.

2521 (2022)

Drama Korea 2521 diperankan oleh aktor dan aktris terkenal Kim Tae Ri sebagai Na Hee Do dan Nam Joo Hyuk sebagai Baek Yi Jin. Drama ini mengambil latar belakang cerita tahun 1998. Nam Hee Do merupakan seorang atlet anggar di SMA. Namun karena krisis IMF, ia hampir berhenti bermain anggar. Krisis IMF juga membuat keluarga Baek Yi Jin yang semula kaya-raya mengalami kebangkrutan. Drama ini juga dibintangi oleh Bona, member WJSN yang berperan sebagai sahabat Hee Do. Persahabatan mereka yang terbuka dan saling support satu sama lain patut diacungi jempol.

Drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

Business Proposal (2022)

Business Proposal menceritakan tentang kisah cinta antara Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) yang berprofesi sebagai peneliti produk makanan, dengan Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) seorang CEO perusahaan. Selain mereka berdua, terdapat juga second couple Jin Young Seo (Seol In-a) dan Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu). Meskipun berasal dari keluarga dengan latar ekonomi yang berbeda-beda, kedekatan antara keempat pemeran utama dalam drama ini sangat lekat dengan chemistry.

Thirty Nine (2022)

Sesuai dengan judulnya, drama Korea Thirty Nine mengisahkan tentang persahabatan ketiga wanita yang berusia 39 tahun. Drama Thirty Nine diperankan oleh Cha Mi-jo (Son Ye Jin) , Jung Chan Young (Jeon Mi Do) dan Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun). Ketiganya bersahabat sejak SMA. Konflik muncul ketika Chan Young mendapatkan diagnosa penyakit mematikan oleh dokter. Para sahabatnya pun merasa sedih dan ingin menghabiskan waktu bersama-sama di sisa hidup Chan Young.

Our Blues (2022)

Drama Our Blues menggunakan Pulau Jeju sebagai latar tempatnya. Dikisahkan bahawa Lee Dongseok (Lee Byunghun), seorang penjual barang yang berasal dari Pulau Jeju, jatuh cinta pada Min Sun Ah (Shin Min Ah) yang merupakan pendatang baru di wilayah tersebut. Drama ini diperankan juga oleh aktor dan aktris ternama Korea, seperti Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won, dan Lee Jung Eun. Drama Our Blues merupakan comeback Kim Woo Bin setelah hiatus 6 tahun untuk mengobati kanker.

Poster drama Korea Our Blues yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022. Dok. tvN.

Racket Boys (2021)

Drakor berikutnya adalah Racket Boys. Racket Boys bercerita tentang persahabatan remaja SMP yang memiliki cita-cita sebagai atlet bulu tangkis terkenal. Namun, mereka harus mengubur mimpinya karena kemampuannya yang tidak mumpuni. Dengan adanya kedatangan pelatih profesional, akankah mereka dapat mewujudkan cita-citanya?

Move to Heaven (2021)

Drama Korea Move to Heaven diangkat dari sebuah esai berjudul Things Left Behind karya Kim Sae Byul. Diceritakan, Geu Ru (Tang Joon Sang) ialah seorang laki-laki dengan sindrom asperger yang memiliki bisnis jasa pembersih trauma bernama Move to Heaven. Ada banyak orang yang mengalami trauma pasca keluarga atau teman terdekatnya meninggal. Hal ini menjadi inspirasi baginya untuk membuka jasa tersebut.

Squid Game (2021)

Squid Game merupakan salah satu drakor yang ramai diperbincangkan di sosial media. Lee Jung Jae yang berperan sebagai Seung Gi-Hun mendapatkan cobaan hidup yang berat mulai dari masalah ekonomi hingga masalah rumah tangga. Kemudian, ia memutuskan untuk mengikuti game yang berhadiah 6 miliar won atau setara Rp 555 miliar. Siapa sangka, ia malah bertemu dengan Cho Sang-Woo (Park Hae Soo), sahabat masa kecilnya. Selain mereka berdua, kerja sama para pemain Squid Game selama permainan berlangsung sangatlah kompak.

Squid Game. Foto: Netflix.

Work Later Drink Now (2021)

Work Later Drink Now menceritakan persahabatan antara 3 perempuan lajang yang berusia 30 tahun. Sehari-hari, ketiganya sibuk bekerja, hingga tidak sempat untuk memikirkan persoalan cinta. Sepulang kerja, mereka berkumpul bersama untuk sekedar mengobrol dan minum-minum. Drama Korea ini merupakan adaptasi komik Webtoon dengan judul Drinker City Women yang ditulis oleh Mikkang.

Penthouse (2020)

Rekomendasi drakor selanjutnya adalah Penthouse. Drama ini mengisahkan persaingan antara keluarga-keluarga elit. Para orang tua bersaing dalam hal bisnis, sedangkan anak-anaknya bersaing dalam bidang pendidikan. Selain itu, mereka juga berniat membalaskan dendam atas kejadian di masa lalu.

Hospital Playlist (2020)

Jika Anda sedang mencari drama Korea persahabatan dengan tema kesehatan, Hospital Playlist merupakan pilihan yang tepat. Drama Korea ini mengisahkan tentang lima dokter bersahabat yang bernama Lee Ik Joon (Cho Jung-Seok), Ahn Jung Won (Yoo Yeo-Seok), Kim Joon Wan (Jung Kyoung Ho), Yang Seok Hyeong (Kim Dae-Myung), dan Chae Song Hwa (Jeon Mi-Do). Kelimanya berteman semenjak masa kuliah. Selama menonton drama, penonton juga akan disuguhkan istilah-istilah medis yang bermanfaat sebagai edukasi.

Hospital Playlist 2. Foto: Netflix.

Itaewon Class (2020)

Drama Itaewon Class memilih Park Seo Joon sebagai pemain utama yang berperan sebagai Park Sae Roy. Park Sae Roy merupakan korban ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut membuatnya dijerumuskan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, ia bertekad membangun bisnis makanan. Dalam membangun bisnisnya, ia menemukan teman-teman baru yang sangat suportif.

18 Again (2020)

Drama Korea 18 Again dibintangi oleh aktor tampan Lee Do Hyun. Drama Korea JTBC ini menceritakan tentang seorang ayah yang berusia 37 tahun kembali menjadi remaja berusia 18 tahun. Ia pun kembali sebagai seorang siswa SMA. Melalui penyamarannya, ia mengawasi kehidupan putra-putrinya di sekolah.

My Unfamiliar Family (2020)

My Unfamiliar Family mengangkat hubungan keluarga yang tidak harmonis. Anggota keluarga ini tidak memiliki kedekatan satu sama lain. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah (Kim Sang Shik), ibu (Lee Jin Sook), anak pertama (Kim Eun Joo), anak kedua (Kim Eun Hee), dan si bungsu (Kim Ji Woo). Drama ini memiliki cerita yang sangat relate dengan kehidupan nyata. Akankah mereka berhasil menjadi keluarga harmonis di tengah konflik yang terus bermunculan?

Hi Bye, Mama! (2020)

Rekomendasi Drama Korea terakhir yakni Hi Bye, Mama! Dikisahkan terdapat seorang ibu hamil yang mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut, hanya sang anak yang berhasil selamat. Setelah meninggal dunia, ibu tersebut menjadi arwah gentayangan. Tidak diduga, ia mendapatkan tawaran untuk menjadi manusia kembali selama 49 hari. Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menerima tawaran tersebut.

Demikian rekomendasi drama Korea persahabatan dan keluarga terbaru. Jangan lupa untuk mengajak bestie dan keluarga tercinta untuk menonton bersama, ya.

LALA DITA PANGESTU

