Profil Shania Twain, Pelantun You're Still the One yang Melegenda

TEMPO.CO, Los Angeles -Lima puluh ribu orang yang memadati Hutchinson Field, Chicago, Amerika Serikat, larut ketika Shania Twain menyanyikan You're Still the One beberapa tahun silam.

Para penonton konser Up! Live in Chicago bernyanyi bersama Twain dengan diiringi petikan gitar dari tangan Twain.

Setelah dirilis tahun 1997, You're Still the One masih terus membekas di antara banyak orang, termasuk ketika Twain membawakan lagu ini dalam rangkaian tur pada 2018 lalu. Bahkan, hingga saat ini, lagu ini menjadi salah satu lagu yang masih banyak dinyanyikan oleh banyak orang.

Populernya You're Still the One memang tidak bisa dilepaskan dari sososk Eileen Regina Edwards atau populer dengan nama Shania Twain.

Twain merupakan seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Kanada. Perempuan kelahiran 28 Agustus 1965 ini, mengawali kariernya dalam dunia tarik suara sejak kecil. Bahkan, ketika ia berusia 13 tahun, ia menjadi pengisi acara The Tommy Hunter Show.

Penyanyi Shania Twain tampil dalam konser "Now Tour" di Staples Center, Los Angeles, California, AS, Jumat, 3 Agustus 2018. Konser ini digelar untuk mempromosikan album kelimanya yang bertajuk Now. REUTERS/Mario Anzuoni

Sejak menjadi pengisi acara The Tommy Hunter Show, karier Twain semakin melejit. Melansir, Oxford Music Online, karier Twain dalam dunia tarik suara melejit karena ia memiliki ciri khas suara yang unik.

Bahkan, dalam catatan Oxford Music Online, penyanyi country ini menjadi pemegang rekor dalam penjualan album penyanyi wanita terlaris sepanjang masa pada albumnya yang ketiga bertajuk Come on Over. Selain itu, ia menjadi pemegang rekor album country terlaris sepanjang masa.

Kesuksesan Twain dalam dunia tarik suara, membuatnya menjadi legenda hidup, khususnya dalam musik country. Di samping itu, ia beberapa kali mengadakan konser dan tur dunia.

Setiap kali Shania Twain mengadakan konser dan tur, ia berhasil memukau para penggemarnya.

