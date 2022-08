May It Please The Court, Diangkat dari Kisah Nyata dan Penuh Teka-teki

TEMPO.CO, Jakarta - May It Please The Court merupakan drama Korea penuh teka-teki yang akan tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar tahun ini. Drama ini mengisahkan tentang dua pengacara dengan kepribadian yang berlawanan.

Drama misteri hukum ini memperlihatkan bagaimana keduanya dihadapkan dengan konspirasi yang mengancam kasus mereka. Keduanya juga dipaksa untuk bekerjasama agar dapat mengungkap kebenaran.

Diangkat dari kisah nyata berdasarkan sudut pandang pembela publik yang digambarkan dalam sebuah buku non-fiksi, May It Please The Court bercerita tentang dua tokoh protagonis: Noh Chakhee, pengacara ternama yang akan melakukan segala cara untuk menang, dan Jwa Sibaek, pengacara kikuk yang tidak akan ragu untuk ikut campur ketika ia yakin terhadap suatu hal. Dihadapkan pada situasi yang dapat mengancam kasus-kasus mereka, keduanya harus bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dan menjadi yang terbaik.

Drama ini dibintangi oleh Jung Rye Won sebagai pengacara ulung bernama Noh Chakhee, Lee Kyu Hyung sebagai pengacara kikuk Jwa Sibaek, dan Jung Jin Young sebagai CEO dari Jangsan, firma hukum terkenal bernama Jang Gido.

May It Please The Court ditulis oleh Dan Kim, pemenang dari penghargaan KOCCA Content Story, dan disutradarai oleh Min Gu Gang yang sebelumnya menggarap The Goddess of Revenge dan Itaewon Class.

Setiap episode May It Please The Court akan didasarkan pada kasus kehidupan nyata dari esai dengan nama yang sama dari drama. Seiring dengan cerita yang mendalam, drama ini diharapkan akan memikat pemirsa dengan kasus pembunuhan berantai yang misterius, serta dengan emosi menyentuh yang disampaikan Noh Chak Hee ketika pengacara yang sukses akhirnya mewakili kasus yang kalah.

Baca juga: 5 Fakta di Balik Layar Big Mouth, Lee Jong Suk - Yoona Bikin Syuting Jadi Mudah

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.