TWICE Pecahkan Rekor Penjualan Album Terbanyak Hari Pertama Lewat Between 1&2

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, TWICE membuat rekor pribadi dengan album terbaru mereka, Between 1&2. Rekor tersebut diraih TWICE hanya sehari setelah mini album ke-11 mereka itu rilis pada Jumat, 26 Agustus 2022.

Menurut grafik Hanteo, album ini menyelesaikan jumlah penjualan hari pertama dengan 288.836 eksemplar terjual. Perolehan tersebut merupakan yang terbaik untuk grup secara pribadi. Dengan ini, Between 1&2 telah menjadi album dengan penjualan tertinggi TWICE di hari pertama. Jumlah tersebut melampaui jumlah kopi mini album kesembilan mereka, More & More yang telah diakumulasikan, terjual sekitar 274.000 kopi pada hari pertama.

Selain itu, Between 1&2 kini menjadi album terlaris keempat oleh girl group dalam penjualan hari pertama dalam sejarah Hanteo, setelah album aespa, BLACKPINK, dan IVE.

TWICE rilis mini album ke-11 berjudul Between 1&2 pada Jumat, 26 Agustus 2022. Foto: Instagram TWICE.

Between 1&2 terdiri dari tujuh lagu yang terhubung dengan tema ikatan antara ONCE, fandom global grup, dan TWICE seperti yang tersirat dalam judul, menurut JYP Entertainment. Mini album ini telah melampaui 1 juta kopi dalam pre-order pada Rabu, 24 Agustus 2022, menjadikan TWICE girl grup K-pop ketiga dengan album terlaris setelah BLACKPINK dan aespa.

TWICE melakukan comeback dengan merilis mini album Between 1&2 yang menampilkan lagu utama Talk that Talk. Talk that Talk merupakan lagu musim panas yang ceria dengan sentuhan retro, mengingatkan pendengar pada era 2000-an, terkait dengan single Alchohol-Free yang dirilis pada Juni 2021.

TWICE mengatakan mini album ini terasa lebih bermakna karena dirilis setelah kesembilan anggota grup memperbarui kontrak dengan agensi mereka baru-baru ini. "Jadi, saya lebih bersemangat dengan kegiatan kami yang akan datang dengan album ini," kata Jeongyeon. "Karena kami kembali setelah sembilan bulan dan ini adalah album pertama kami sebagai grup penuh tahun ini, saya sangat bersemangat dan gugup. Yang terpenting, saya sangat bersemangat untuk bertemu ONCE secara langsung setelah waktu yang lama," kata Momo

