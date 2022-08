(G)I-dle Konser di Jakarta Hari Ini, Semangat Bertemu Neverland

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, (G)I-dle siap menyapa para penggemarnya yang disebut Neverland, dalam konser tunggal perdana mereka bertajuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] di Jakarta. (G)I-dle akan menggelar konser hari ini, Sabtu, 27 Agustus 2022 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pukul 18.30 WIB.

Dikutip dari laman resminya, Jumat, 26 Agustus 2022, konser mereka di Jakarta merupakan pemberhentian kedua (G)I-dle di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Jakarta juga menjadi negara ketika di benua Asia yang disambangi (G)I-dle setelah pembukaan rangkaian tur dunia mereka di Seoul, Korea Selatan, di Bangkok, Thailand, baru-baru ini.

"Kami sangat menantikan hari ini untuk tiba!" kata Minnie dalam video resmi mereka.

Setelah tampil di Jakarta, grup yang digawangi oleh Soyeon, Minnie, Miyeon, Yuqi, dan Shuhua tersebut nantinya akan berhenti di Kuala Lumpur, Malaysia; Manila, Filipina; Tokyo, Jepang selama dua hari; dan Singapura.

"Kami sangat bersemangat untuk bertemu Neverland secara langsung segera! Kami telah menyiapkan banyak kejutan untuk kalian," kata Miyeon.

Sebelumnya, (G)I-dle secara khusus mengungkapkan rasa tidak sabar mereka bertemu dengan Neverland di Jakarta. "Kami sudah tidak sabat bertemu dengan Neverland Indonesia. Kita sudah lama tidak bertemu Neverland secara langsung, kami sampai melakukan hitung mundur menjelang konser ini," kata Minnie dalam video sapaan atau greeting video yang dibagikan promotot Mecimapro, dikutip pada Rabu, 24 Agustus 2022.

Miyeon dan Yuqi mengungkapkan mereka akan memberikan banyak kejutan serta kenangan manis untuk Neverland. "Kami akan menampilkan lagu-lagu baru kami di sini. Acara ini akan penuh dengan kenangan," kata Yuqi.

(G)I-dle merilis album studio pertama mereka bertajuk I Never Die pada 14 Maret 2022. Album ini hadir lebih dari setahun sejak grup ini merilis mini album keempatnya berjudul I Burn. Hadirnya album ini menjadi yang pertama sejak terjadinya reorganisasi usai kepergian Soojin dari grup menyusul rumor intimidasi ketika dia masih duduk di bangku sekolah.

