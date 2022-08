Falcon Pictures Rilis Soundtrack Film Miracle in Cell No. 7, Ajak 500 Orang Berseragam Narapidana

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah produksi Falcon Pictures kembali merilis soundtrack film Miracle In Cell No.7 berjudul Balon Udara karya Ade Omar yang dinyanyikan oleh semua pemain di film itu. Dua hari lalu, Falcon Pictures juga merilis soundtrack Miracle in Cell No.7 berjudul Andaikan Kau Datang karya Koes Plus yang diaransemen Andmesh Kamaleng.

Perilisan lagu Balon Umar yang dinyanyikan Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Bryan Domani, Mawar De Jongh, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna itu berlangsung di Stasiun Dukuh Atas pada Jumat, 26 Agustus 2022. Acara itu melibatkan 500 orang berseragam seperti narapidana. Mereka bernyanyi dan berjoget masal lagu Balon Udara.

Vino G Bastian mengaku sempat ragu saat ditawari untuk membawakan lagu ini. Keraguan itu sirna dengan cepat. "Senang sih, bisa nyanyi bareng teman-temaan membawakan lagu Balon Udara. Fun banget, jadi asyik lah," katanya.

Tora Sudiro mengaku tidak menemukan kesulitan saat proses rekaman." Kalau sama Vino dan Pak De (Indro Warkop), waktu film Warkop DKI Reborn kita kan bareng-bareng juga nyanyikan soundttacknya. Jadi ini kayak nostalgia," ujarnya.

Suasana saat seluruh pemain di film Miracle in Cell No. 7 merilis soundtrack film yang juga mereka nyanyikan. Foto: Falcon Pictures

Sementara itu, Indro Warkop berharap, lagu ini bisa memberikan warna di filmnya." Saya berharap nanti lagunya bisa menjadi bagian dalam scene di film Miracle In Cell No 7," kata dia.

Film Miracle In Cell No. 7 akan tayang serentak diseluruh bioskop di Indonesia pada 8 September 2022. Film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti, Vino G Bastian, Grace, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen, Denny Sumargo, Teuku Rifnu Wikana, dan Marsha Timothy.

Miracle in Cell No. 7 ini merupakan remake dari film legendaris Korea Selatan. Berkisah tentang seorang pria berketerbelakangan mental tapi dituduh melakukan kejahatan hingga ia dipenjara. Ia memiliki seorang putri yang sangat disayanginya.

