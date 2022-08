2 Hari Tayang, Mencuri Raden Saleh Sudah Ditonton Lebih dari 200 Ribu Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Film Mencuri Raden Saleh sudah ditonton lebih dari 200 ribu orang di hari kedua penayangannya di bioskop pada Jumat, 26 Agustus 2022. Kabar ini diumukan oleh sutradara sekaligus penulis cerita Mencuri Raden Saleh, Angga Dwimas Sasongko beberapa jam lalu.

Angga Dwimas Sasongko mengunggah poster yang menunjukkan angka penonton telah mencapai lebih dari 200 ribu. "Hari kedua @mrs_film tayang di bioskop. Terima kasih yang sudah menonton! Ajak teman, sahabat, keluarga, pacar, semuanya ke bioskop ya," cuit Angga di Twitter.

Setelah beberapa jam di hari pertama rilis, Mencuri Raden Saleh berhasil mengumpulkan lebih dari 120 ribu penonton. Angka tersebut terhitung hingga Kamis, 25 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB. "Terima kasih buat 120.000++ orang yang udah jadi komplotan #MencuriRadenSaleh," tulis akun resmi film tersebut.

Film Mencuri Raden Saleh mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang sepakat mencuri lukisan maestro pelukis dengan nama mendunia ini. Mereka saling berbagi tugas. Piko sebagai The Forger diperankan oleh Iqbaal Ramadhan sebagai Piko (The Forger, Angga Yunanda sebagai Ucup (The Hacker), Rachel Amanda sebagai Fella (The Negotiator), Aghniny Haque sebagai Sarah (The Brute), Umay Shahab sebagai Gofar (The Handyman), dan Tuktuk berperan sebagai The Driver, yang diperankan oleh Ari Irham.

Selain mereka, ada Tyo Pakusadewo sebagai Permadi, Andrea Dian sebagai Detektif Sita, Ganindra Bimo sebagai Detektif Arman, Atiqah Hasiholan sebagai Dini, dan Dwi Sasono sebagai Budiman. Soal pilihan komplotan pencuri jatuh pada kepada Iqbaal Ramadhan, Ari Irham, Aghniny Haque, Rachel Amanda, Umay Shahab, dan Angga Yunanda karena nama-nama itu yang diharapkan di industri film ini.

Angga Dwimas Sasongko menuturkan, keputusannya membuat film ini bermula dari kegemarannya terhadap lukisan. Selain itu, Angga mengaku sangat terinspirasi karya-karya Raden Saleh, salah satunya lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro, dan kerap disebut sebagai simbol perlawanan yang penting bagi Indonesia. “Mencuri Raden Saleh adalah passion project yang telah saya nanti-nantikan lebih dari 3 tahun. Di dalam proses pembuatan ceritanya, karya-karya Raden Saleh menyumbang banyak sekali ide dan inspirasi,” kata Angga saat menggelar konferensi pers, Kamis, 16 Desember 2021.

