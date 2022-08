Deretan 5 Film Terkenal Bertemakan Pesawat Terbang, Layak Tonton di Akhir Pekan

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah dirilis di negara asal, Korea Selatan, pada 2021 lalu, film Emergency Declaration yang bertema pesawat terbang akhirnya dihadirkan pula di Indonesia.

Film bergenre action thriller yang ditulis dan disutradarai oleh Han Jae Rim itu tayang di bioskop sejak 16 Agustus 2022 lalu. Film ini mengisahkan tentang pesawat yang menghadapi ancaman terorisme sehingga menyatakan status keadaan darurat.

Membahas soal film bertemakan pesawat terbang, berikut 5 film tentang pesawat yang terkenal yang layak menjadi tontonan akhir pekan ini:

1. Air Force One (1997)

Air Force One merupakan film aksi Amerika Serikat (AS) yang ditulis oleh Andrew W. Marlowe dan disutradarai oleh Wolfgang Petersen. Film ini dibintangi oleh Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Xander Berkeley, dan William H. Macy serta Paul Guilfoyle.

Air Force One menceritakan Presiden AS pergi yang ke Moskow dan memberikan pidato terkait terorisme. Dalam penerbangan pulang, teroris mengambil alih Air Force One (pesawat resmi Presiden) dan menyandera penumpang, termasuk istri dan putrinya Presiden. Para teroris berencana untuk mengeksekusi satu sandera setiap setengah jam kecuali sampai tuntutan mereka dipenuhi.

2. Sully (2016)

Sully merupakan film tentang pilot maskapai terkenal Chesley “Sully” Sullenberger. Plotnya adalah tentang keberhasilan Sully dalam pendaratan darurat pada 2009 di Sungai Hudson. Mesin pesawat US Airways yang dipilotinya mati saat mengudara.

Tetapi dia berhasil menyelamatkan semua penumpangnya, keluar dari pesawat dalam keadaan hidup. Ada dua versi film tentang Sully ini, Sully 2016 adalah versi remake yang dibuat dengan lebih baik. Sutradara Clint Eastwood berhasil menggambarkan insiden kecelakaan itu secara realistis dan lebih mengerikan.

3. The Aviator (2004)

The Aviator merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini disutradarai oleh Martin Scorsese dan dibintangi oleh aktor kelas Oscar, Leonardo DiCaprio. Bertemakan tentang biografi epik seorang pelopor industri penerbangan Howard Hughes.

Leonardo DiCaprio dan Gisele Bundchen berpisah 9 bulan setelah bersama-sama menghadiri Piala Oscar 2005. Ketika itu DiCaprio masuk nominasi aktor terbaik lewat perannya di film "The Aviator". REUTERS

Film ini menggambarkan kehidupan menarik Hughes era 1927 hingga 194, selama waktu di mana ia menjadi produser film yang sukses dan taipan penerbangan saat menderita OCD parah. Film ini dinominasikan untuk 11 Academy Awards dan memenangkan 5 di antaranya.

4. Snakes on a Plane (2006)

Apa yang akan Anda lakukan jika mendapati puluhan ular berbisa di dalam pesawat? Sensasi menegangkan itu bisa Anda rasakan saat menonton film Snakes on a Plane yang disutradarai oleh David R. Ellis dan dibintangi oleh Samuel L. Jackson. Film ini ditulis oleh David Dalessandro, John Heffernan, dan Sebastian Gutierrez. Setelah menyaksikan pembunuhan brutal yang diperintahkan oleh Eddie Kim pada jaksa Daniel Hayes di Hawaii, Sean Jones dikawal oleh agen FBI Neville Flynn dan John Sanders di Boeing 747-400 untuk bersaksi dalam persidangan melawan Kim di Los Angeles.

Kim berupaya menggagalkan kesaksian Jones dengan membuat rencana untuk menjatuhkan pesawat tersebut. Dia kemudian mengatur peti pelepas waktu yang penuh dengan ular berbisa untuk ditempatkan di ruang kargo sebelum mencapai pesawat mencapai Bandara Internasional Los Angeles. Untuk memastikan ular menyerang semua orang tanpa pandang bulu dan tanpa perlu provokasi, Kim memerintahkan salah satu kaki tangannya yang menyamar sebagai pegawai darat bandara menyemprotkan kursi penumpang dengan feromon khusus yang membuat ular sangat agresif.

5. Flight (2012)

Flight merupakan film tentang seorang pilot bernama William “Whip” Whitaker Sr., yang alkoholik tetapi secara ajaib berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat setelah mengalami kegagalan mekanis. Film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis, ditulis oleh John Gatins dan diproduksi oleh Walter F. Parkes, Laurie MacDonald, Steve Starkey, Zemeckis dan Jack Rapke, serta dibintangi oleh Denzel Washington sebagai Whitaker. Film ini terinspirasi oleh kecelakaan pesawat Alaska Airlines Penerbangan 261.

Whitaker menggunakan kokain untuk tetap waspada setelah melewatkan malam tanpa tidur di kamar hotelnya di Orlando. Pilot itu mengemudikan SouthJet Penerbangan 227 ke Atlanta, yang mengalami turbulensi parah saat lepas landas.

Co-pilot Ken Evans mengambil alih sementara Whitaker tertidur setelah diam-diam mencampur vodka dalam jus jeruknya. Dia tersentak bangun saat pesawat terbang menukik tajam. Whitaker terpaksa melakukan pendaratan darurat yang terkendali di lapangan terbuka. Kepalanya terbentur dan kehilangan kesadaran.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga : Trend Kasus Covid-19 Naik, Simak Aturan Bepergian Pesawat Terbang Mulai Lusa

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.