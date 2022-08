Jess No Limit Siap Nikahi Sisca Kohl, Komentar Jessica Jane Jadi Sorotan

TEMPO.CO, Jakarta - Seleb TikTok dan YouTuber, Sisca Kohl menerima lamaran kekasihnya, Jess No Limit pada Kamis, 16 Juni 2022. Kabar bahagia tersebut baru dibagikan mereka berdua ke publik dua bulan setelahnya, tepatnya pada Kamis malam, 25 Agustus 2022 melalui video yang diunggah di kanal YouTube Jess No Limit.

YouTuber gaming yang memiliki 24,8 juta subscribers bernama asli Tobias Justin ini mengungkapkan rasa bahagia setelah Sisca menerima lamaran dan bersedia menikah dengannya. "Terima kasih ayang @siscakohl sudah mau menikah dengan aku, I love you forever and ever," tulis Justin di Instagram Story melengkapi tautan video lamarannya yang baru diunggah semalam.

Selain dalam bentuk video, Justin dan Sisca juga memamerkan foto-foto momen lamaran yang dikemas dalam konten prank makan malam romantis. Mulai saat Justin berlutut hingga memakaikan cincin di jari manis Sisca. "6 Juni 2022. Mr & Mrs. No Limit," tulis Justin dan Sisca pada keterangan foto.

Unggahan tersebut langsung ramai dibanjiri komentar baik dari rekan sesama figur publik maupun para penggemar. Salah satu komentar yang tidak luput dari sorotan adalah dari adik Justin, Jessica Jane. "Congrats," tulis Jessica di kolom komentar. Meski singkat, komentar tersebut telah disukai lebih dari 8 ribu akun. Angka tersebut cukup banyak jika dibandingkan dengan akun terverifikasi lainnya.

Jessica Jane, Youtuber. Foto: IG @jessicajane99

Sejumlah netizen terlihat memberikan beragam balasan kepada Jessica yang juga merupakan YouTuber itu. "Beruntung banget Sisca punya ipar kayak Jessica Jane," tulis @aggy***. "Cieee Jessi punya kakak ipar," tulis @viiju***. "Asik ada temen nih ci," tulis @knypt***. "Oalah ini to yang katanya ci Jane ada urusan di Singapura," tulis @sukaa***.

Jessica Jane berperan penting dalam menyukseskan rencana Justin melamar Sisca. Jessica turut membantu Justin untuk mengambil cincin tunangan yang sudah dipesan di sebuah toko berlian di Singapura. Jessica berangkat bersama ibunya. "Mereka pengen liburan sekaligus tolongin aku untuk ambil cincin yang sudah aku beli," kata Justin.

Sisca tidak menyangka akan dilamar Justin pada malam itu. Yang membuat Sisca semakin bahagia adalah Justin memutar lagu favoritnya yaitu, Can't Help Falling in Love dan Wonderful Tonight dari Eric Clapton. "Jadi dari dulu, dari pas aku SMP gitu aku suka denger lagu Wonderful Tonight kan, nanti kalau aku menikah aku mau pakai lagu ini, aku pernah bilang ke Ayang pokoknya apapun yang aku bilang itu Ayang ingat semua, favorit aku ini, ini, ini. Padahal cuma ngomong sekali doang Ayang selalu ingat, I love you, Ayang," kata Sisca.

Justin menjelaskan alasannya mantap meminang Sisca Kohl. "Sisca itu orang yang paling perhatian sama aku. Terus Sisca itu orang yang paling pengertian sama aku, selalu menjaga perasaan aku," katanya. "Let's grow old together, ya? Amin," kata Sisca yang diaminkan berbarengan dengan Justin.

