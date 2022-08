BTS Bakal Gelar Konser Gratis di Busan, Kapasitas 110 Ribu Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, BTS akan menggelar konser secara gratis di Busan, Korea Selatan pada Sabtu, 15 Oktober 2022. Konser bertajuk BTS Yet to Come in Busan ini diadakan khusus untuk mendukung upaya Busan menjadi tuan rumah World Expo pada 2030.

"BTS akan mengadakan konser dengan 100.000 orang di panggung khusus di Ilgwang, Gijang-gun, Busan pada tanggal 15 Oktober," kata Big Hit Music pada Rabu, 24 Agustus 2022.

Ini akan menandai jumlah penonton terbesar untuk konser BTS satu hari di Korea Selatan. Pertunjukan tersebut juga akan ditayangkan serentak secara online dengan layar besar di tempat parkir luar Terminal Penumpang Internasional Pelabuhan Busan. Sebanyak 10 ribu orang dapat menyaksikan konser BTS melalui live streaming online.

BTS diangkat sebagai Duta Kehormatan Busan World Expo 2030. Foto: Twitter/@bts_bighit.

Ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Busan World Expo 2030, grup beranggotakan 7 member ini siap untuk terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mempromosikan tawaran Busan menjadi tuan rumah yang dimulai dengan konser langsung. Pertunjukan tersebut akan menjadi penampilan pertama mereka di Korea Selatan sejak Maret, ketika grup tersebut menggelar pertunjukan Permission to Dance on Stage di Seoul.

Sebelumnya, BTS mengumumkan pada pertengahan Juni bahwa mereka akan menangguhkan penampilan sebagai grup dan fokus pada proyek solo. Setelah jadwal konser grup ini diumumkan akomodasi di dekat tempat konser telah dipesan penuh untuk sehari sebelum pertunjukan, menurut Yanolja Co., operator platform perjalanan terkemuka di Korea Selatan.

Pada akhir Juni, Hybe, perusahaan yang menaungi BTS, menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Kota Busan untuk bekerja sama. Upacara pengangkatan BTS sebagai Duta Busan World Expo 2030 digelar pada Selasa, 19 Juli 2022. "Sebagai Duta Busan World Expo 2030, saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak hanya menjadi tuan rumah pameran tetapi juga mempromosikan alam dan budaya Korea kepada dunia," kata RM BTS.

