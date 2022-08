Berkat Extraordinary Attorney Woo, Impian Kang Tae Oh Terwujud sebelum Wamil

TEMPO.CO, Jakarta - Aktro Kang Tae Oh mendapatkan popularitas besar baik di Korea Selatan maupun luar negeri berkat penampilannya di drama Extraordinary Attorney Woo. Tak disangka, mimpinya selama ini untuk bisa membahagiakan keluarga akhirnya terwujud sebelum ia menjalani wajib militer tahun ini.

The Chosun Ilbo pada Senin, 22 Agustus 2022 melaporkan bahwa Kang Tae Oh menjadi semakin terkenal di Korea Selatan selama sepuluh tahun sejak debutnya. Kang Tae Oh membagikan apa yang dilakukannya setelah mendapatkan popularitas yang begitu besar karena perannya sebagai Lee Jun Ho di Extraordinary Attorney Woo.

Kang Tae Oh mengungkapkan bahwa ayahnya saat ini bekerja sebagai sopir bus di Incheon, dan ibunya bekerja di sauna. "Berkat popularitas dan cinta yang telah diberikan semua orang kepada Extraordinary Attorney Woo, saya dapat memberikan hadiah kepada orang tua saya," katanya.

Lawan main Park Eun Bin ini menjelaskan bahwa dia telah merenovasi rumah orang tuanya. Kang Tae Oh juga bisa membujuk ibunya berhenti dari pekerjaannya karena sang ibu mengalami sakit punggung. "Dia bekerja di sauna, dia akan memberikan kunci loker kepada pelanggan. Punggungnya selalu sakit, jadi dia akan selalu duduk. Saya mengatakan kepadanya baru-baru ini, 'berhenti dari pekerjaan dan dapatkan perawatan.' Itu adalah tujuan saya (meminta ibu saya berhenti dari pekerjaannya) sebelum saya mendaftar di militer dan saya sangat senang saya bisa mencapainya," katanya.

Pemain drama Korea Extraordinary Attorney Woo: Kang Tae Oh, Park Eun Bin, dan Kang Ki Young. (Instagram/@channel.ena.d)

Kang Tae Oh juga mengulangi kalimat yang dia katakan kepada ibunya, "Ibu berhenti bekerja. Berhenti oke? Aku akan memberimu uang saku, jadi berhentilah!"

Kang Tae Oh berperan sebagai Lee Jun Ho, seorang karyawan populer di firma hukum. Tidak hanya hebat, Lee Jun Ho juga seorang karyawan yang fokus yang tidak membuat keributan dan hebat dalam pekerjaannya. Dalam kehidupannya yang tampaknya sempurna, Lee Joon Ho mengalami titik balik yang tidak terduga ketika bertemu dengan Woo Young Woo (Park Eun Bin) yang menarik yang membuatnya tertarik.

“Saya merasa (peran) itu telah memberi saya peringatan sebelum saya mendaftar di militer, dengan mengatakan, 'Lakukan yang lebih baik mulai sekarang.' Tentu saja, saya memiliki pola pikir yang sama sebelumnya, tetapi rasanya seperti memberi saya nasihat sekali lagi. Seperti, 'Kang Tae Oh, kamu memiliki banyak orang yang memperhatikanmu sekarang, jadi kamu harus melakukan yang lebih baik'," kata Kang Tae Oh.

Aktor yang sebelumnya membintangi Run On ini juga turut membantu para korban banjir di Seoul yang terjadi pada awal Agustus lalu. Kang Tae Oh memberikan donasi sebesar 20 juta won atau Rp 226 juta kepada para korban yang terkena dampak hujan lebat dan banjir melalui Asosiasi Bantuan Bencana Hope Bridge Korea pada Rabu, 10 Agustus 2022. Donasi tersebut akan digunakan untuk membantu para korban di daerah yang terkena dampak banjir.

Baca juga: Episode Terakhir Extraordinary Attorney Woo Cetak Rekor Rating Tertinggi Pribadi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.