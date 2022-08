Lampaui Paris Hilton - Song Hye Kyo, Raditya Dika Masuk Instagram Rich List 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber, penulis, dan komika, Raditya Dika masuk dalam 100 Instagram Rich List 2022. Ia berada di peringkat 64 menurut daftar yang dibuat oleh Hooper HQ, perusahaan startup di Inggris yang menyediakan layanan untuk perencanaan dan penjadwalan Instagram.

Hooper HQ akan menentukan peringkat tokoh populer di media sosial, termasuk Instagram berdasarkan jumlah pengikut atau followers dan tarif setiap unggahan.

Pria 37 tahun itu menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam 100 Instagram Rich List 2022. Menurut Hooper HQ, Raditya masuk dalam kategori artis yang memiliki 19,359,978 followers di Instagram. Disebutkan bahwa tarif untuk setiap unggahan ayah dua anak itu mencapai 122.000 dolar AS atau setara dengan Rp 1,8 miliar.

"Raditya Dika adalah seorang penulis, aktor, sutradara film, dan social media personality asal Indonesia. Ia menulis enam buku terlaris nasional dan berperan sebagai tokoh utama dalam Cinta Brontosaurus, Manusia Setengah Salmon (2013), Marmut Merah Jambu dan Koala Kumal, berdasarkan judul buku yang ditulisnya," demikian profil singkat yang dituliskan Hooper HQ dalam situsnya.

Paris Hilton saat tampil di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Instagram.com/@parishilton

Suami Anissa Aziza itu berada tepat di atas Paris Hilton yang berada di peringkat 65. Paris Hilton memiliki 18.984.785 followers Instagram dan tarif setiap unggahannya 120.000 dolar AS atau Rp 1,7 miliar. Paris Hilton dikenal sebagai sosialita, pengusaha, model, penyanyi, aktris, dan DJ.

Raditya juga mengalahkan aktris ternama Korea Selatan, Song Hye Kyo. Bintang drama Descendants of the Sun berada di peringkat 88 dengan total 13.048.905 followers dan tarif 83.000 dolar AS atau Rp 1,2 miliar. Song Hye Kyo bukan satu-satunya artis Korea yang masuk 100 Instagram Rich List 2022. Aktor Lee Min Ho menempati peringkat 48 dengan 29.659.207 followers dan tarif setiap unggahan mencapai 187.000 dolar AS atau Rp 2,7 miliar.

Song Hye Kyo saat menghadiri peluncuran koleksi terbaru Chaumet, di Paris, Prancis, Sabtu 2 Jui 2022. Instagram.com/@kyo1122

Di urutan pertama ada bintang sepak bola Cristiano Ronaldo yang berhasil mencapai 442.267.575 followers dan untuk tarif setiap unggahannya mencapai 2.397.000 dolar AS atau Rp 35,6 miliar. Sementara di peringkat kedua ditempati Kylie Jenner, dilanjutkan oleh Lionel Messi, Selena Gomez, dan Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Mereka berada di peringkat 5 besar Instagram Rich List tahun ini.

Raditya Dika dikenal sebagai komedian, penulis, sutradara, produser, penulis skenario, pebisnis, YouTuber, dan aktor. Ia memiliki nama lengkap Dika Angkasaputra Moerwani Nasution yang kemudian diubah menjadi Raditya Dika Angkasaputra Moerwani Nasution. Buku pertama yang dtulis Raditya Dika, Kambing Jantan masuk kategori best seller.

Baca juga: Raditya Dika Unggah Pesan Suara Putrinya, Dodit Mulyanto: Serunya Berkeluarga

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.