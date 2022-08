Jessica Mila Terima Lamaran Yakup Hasibuan di Bali, Lagu Teman Hidup Jadi Saksi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Jessica Mila dilamar oleh kekasihnya, Yakup Hasibuan di Bali. Kabar bahagia ini diungkapkan oleh sahabatnya, Vidi Aldiano dalam unggahan di Instagram satu jam lalu.

"Congratulation @jscmila dan @yakuphasibuan! Dua anak Tuhan yang langka berhati super baik dipertemukan dan dijanjikan hari ini," tulis Vidi pada keterangan foto, Minggu, 21 Agustus 2022. "Berdoa selalu untuk ketentraman, kebahagiaan, dan kemulusan jalan kalian berdua kedepan! I’m so happy to be able to witness this beautiful moment! Love you two!"

Ada dua foto dan satu video yang diunggah Vidi. Foto pertama, Jessica Mila dan putra bungsu pengacara kondang Otto Hasibuan itu saling bertatapan mesra dengan pemandangan laut Bali. Kedua, Jessica Mila dan Yakup berfoto bersama sahabat-sahabatnya yang beberapa dari mereka adalah figur publik, yaitu Enzy Storia, Yuki Kato, Febby Rastanty, Vidi Aldiano, dan lainnya.

Sementara satu video terakhir adalah ketika momen Yakup Hasibuan berlutut dihadapan Jessica Mila. "Will you marry me?" kata Yakup sambil menyodorkan kotak berisi cincin spesial untuk Jessica Mila. Perempuan yang baru berulang tahun ke-30 pada Rabu, 3 Agustus 2022 itu menjawabnya dengan anggukan kepala. "She said yes," kata Yakup dengan penuh semangat dan langsung memakaikan cincin ke jari manis Jessica Mila. Para sahabat yang menyaksikan momen tersebut langsung bersorak bahagia.

Jessica Mila dilamar kekasihnya, Yakup Hasibuan di Bali. (Instagram Vidi Aldiano)

Terlihat dari para sahabat yang datang, acara lamaran telah disiapkan oleh Yakup dengan sangat matang dengan dekorasi yang indah. Yakup membuat acara lamaran tersebut seperti pesta perayaan besar. Semua tamu mengenakan dress code putih. Acara semakin meriah dengan kehadiran penyanyi, Tulus yang membuat suasana semakin romantis dengan membawakan lagu Teman Hidup. Tulus awalnya bernyanyi sendiri, namun tiba-tiba Yakup muncul dari belakang melanjutkannya dan menghampiri Jessica Mila. Lagu tersebut sempat terhenti ketika Yakup berlutut, namun setelah Jessica Mila menerima lamaran tersebut, Tulus lanjut menyanyi.

Sebagai sahabat terdekat, Vidi sangat bahagia melihat Jessica Mila akhirnya dapat menemukan pasangan yang tepat sesuai dengan doa mereka selama ini. "Gue masih inget dulu sempet berdoa bersama @jscmila saat sama-sama masih lajang, supaya Tuhan bisa mempertemukan kita masing-masing dengan pasangan yang tepat di waktu yang terbenar bagi-Nya. Dan hari ini, Tuhan menjawab doa itu," tulis Vidi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Enzy Storia. Menurutnya, apa yang terjadi pada Jessica Mila adalah definisi bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. "Ku happy banget mils, doa baik buat kita di aaminkan. Akhirnya ketemu sama oang yang tepat dan diwaktu yang tepat juga," tulis Enzy di Instagram Story.

Jessica Mila mulai terbuka soal hubungannya dengan Yakup Hasibuan pada awal Mei 2021. Jessica mengunggah beberapa foto dengan Yakup dan keluarganya di pesta ulang tahun Otto Hasibuan. Jessica memang mengaku hubungannya dengan Yakup sangat serius dan ke arah pernikahan.

Jessica Mila pernah mengungkapkan suasana yang diinginkan saat ia dipinang oleh pujaan hatinya. "Pengennya yang gak biasa, harus gue gak nyangka. Kayak kalau bisa di dunia ini belum ada yang dilamar kayak gini," kata Jessica Mila di kanal YouTube Enzy Storia, Sabtu, 22 Mei 2021. "Pokoknya di situ ada lo (Enzy), ada sahabat gue lah. Trus bikin sesuatu yang bikin gue gak lupa. Gue tahu aja dia ada effort (usaha)-nya gitu loh. Gak cuma, 'eh nikah yuk', gak gitu."

