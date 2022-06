Deretan Film Era 1980-an hingga 2000-an yang Tayang di Bioskop Online

TEMPO.CO, Jakarta - Bioskop Online menghadirkan Nostalgia Film Terbaik (NFT) sebagai program yang menghadirkan film-film yang bisa mengajak penontonnya bernostalgia. Program tersebut akan menghadirkan daftar film terbaik yang dirilis mulai tahun 1980-an, 1990-an sampai 2000-an dari berbagai genre.

“Industri film kita sudah memiliki panjang sekali perjalanan dengan film-film kualitas terbaiknya, Bioskop Online mencoba menghadirkan film-film pilihan terbaiknya dari waktu ke waktu dan mengajak semua penonton untuk mengapresiasi film-film terbaik tersebut hanya di Bioskop Online," ungkap Ajeng Parameswari selaku President of Digital Business Visinema Group.

Lewat NFT Bioskop Online ini, penonton juga bisa lebih mengenal industri perfilman dari masa ke masa. Mengingat film-film yang ada di NFT ini diperankan oleh aktor dan aktris ternama. Begitu juga dengan sutradara-sutradara yang tenar dalam hal mengarahkan film. Selain itu, film-film yang ada di Nostalgia Film Terbaik juga sudah mengumpulkan berbagai penghargaan dari festival film nasional dan internasional.

NFT Bioskop Online diadakan dalam tiga fase. Fase pertama sudah dimulai pada 27 Mei dengan film-film bergenre komedi, di antaranya; Manusia Enam Juta Dolar, Tjoet Nja’ Dhien, Naga Bonar, Pesta, Nostalgia di SMA, Kejarlah Daku Kau Kutangkap, Pasir Berbisik, dan Titian Serambut Dibelah Tujuh.

Fase kedua, film-film urban yang sudah dimulai sejak 3 Juni 2022, daftar filmnya yaitu; Ada Apa Dengan Cinta, Ada Apa Dengan Cinta 2, Berbagi Suami, Rumah Ketujuh, 3 Hari Untuk Selamanya, Quickie Express, The Photograph, dan Perempuan Punya Cerita.

Sedangkan fase terakhir, dengan film-film cinta dimulai pada 10 Juni 2022, dengan daftar film; LOVE, In The Name of Love, Lima Elang, Catatan Harian Si Boy, Sanubari Jakarta, Laura dan Marsha, Salawaku, Love For Sale dan Galih dan Ratna.

Untuk menonton film-film tersebut, penonton hanya perlu membeli tiket seharga Rp 5.000 per film. Dengan harga terjangkau, penonton sudah bisa merasakan nostalgia bersama film-film terbaik di masanya. Pembelian tiket bisa diakses melalui situs resmi atau aplikasi Bioskop Online.

Baca juga: Bioskop Online Tayangkan Original Konten Arini by Love Inc, 4 Februari 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.