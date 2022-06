Amber Heard Akui Buat Banyak Salah: Tapi Saya Selalu Katakan yang Sebenarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Amber Heard mengaku sangat menyesal atas apa yang terjadi selama hubungan masa lalunya dengan mantan suaminya, Johnny Depp. Hal tersebut diungkapkannya kepada Savannah Guthrie dalam acara Today dari NBC News pada Selasa, 14 Juni 2022.

"Saya melakukan dan mengatakan hal-hal yang mengerikan dan disesalkan sepanjang hubungan saya. Saya berperilaku mengerikan, hampir tidak dapat dikenali oleh diri saya sendiri," kata Amber Heard.

Bintang Aquaman itu mengaku telah membuat banyak kesalahan namun selalu berkata jujur. Amber Heard bersikeras mengatakan bahwa Johnny Depp berbohong saat mengaku tidak pernah melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan. "Saya membuat banyak kesalahan, tetapi saya selalu mengatakan yang sebenarnya," kata Amber Heard.

Ia juga tetap memegang seluruh perkataannya dalam persidangan pencemaran nama baik yang dimenangkan oleh Johnny Depp pada awal Juni lalu. "Sampai hari kematian saya, saya akan mendukung setiap kata dari kesaksian saya," kata Amber Heard yang menyebut persidangan kemarin adalah hal paling memalukan dan mengerikan yang pernah dia alami.

Selama menjalani persidangan berbulan-bulan, Amber Heard mendapat tekanan yang luar biasa dari warga sekitar maupun di media sosial. Pendukung Johnny Depp yang begitu banyak membuatnya cukup tertekan. "Setiap hari saya melewati tiga, empat, kadang-kadang enam blok kota yang dipenuhi orang-orang yang memegang papan bertuliskan 'Bakar sang Penyihir,' 'Matilah Amber'. Setelah tiga setengah minggu, saya berdiri dan melihat ruang sidang penuh dengan penggemar Kapten Jack Sparrow yang vokal, bersemangat," kata Amber Heard.

Perempuan 36 tahun ini mengatakan kemenangan Johnny Depp terjadi karena pengacaranya mengalihkan juri dari masalah sebenarnya. "Pengacaranya melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengalihkan juri dari masalah sebenarnya," kata Amber Heard.

Juri memutuskan ganti rugi yang harus dibayar Amber Heard sebesar 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 150 miliar kepada Johnny Depp. Sementara bintang Pirates of The Caribbean itu harus membayar ganti rugi sebesar 2 juta dolar AS kepada Amber Heard. Namun pengacara Amber Heard mengatakan bahwa kliennya tidak mampu membayar ganti rugi sebesar itu karena kondisi keuangannya yang kurang baik. Pengacara Amber Heard juga sebelumnya telah memastikan bahwa ia dan kliennya akan mengajukan banding.

