5 Film Spider-Man dan Venom akan Tayang di Disney+ Hotstar Bulan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Lima film Spider-Man dan Venom akan segera tersedia di Disney+ Hotstar mulai Jumat, 17 Juni 2022. Lima film Spider-Man yang dimaksud adalah Spider-Man 2, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man,Spider-Man: Homecoming, dan Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Berikut daftar lengkap lima film Sony Pictures yang akan tersedia di Disney+ Hotstar mulai Jumat, 17 Juni 2022:

Spider-Man 2 (2004) Dalam Spider-Man 2, Tobey Maguire kembali sebagai Peter Parker yang sedang menyeimbangkan kehidupannya sebagai seorang siswa SMA dan pahlawan super. Kehidupan Peter menjadi semakin rumit ketika ia menghadapi musuh baru, Otto Octavius, lelaki brilian yang telah berubah menjadi Doc Ock, sosok maniak dengan tentakel robot. Ketika Doc Ock menculik Mary Jane, kekasih Peter Parker, Spider-Man harus kembali beraksi dan petualangan pun menjadi semakin menegangkan. Spider-Man 3 (2007) Peter Parker akhirnya dapat hidup bahagia dengan wanita idamannya, Mary Jane Watson, dan seluruh New York City kini mendukung Spider-man! Namun, ketika symbiote alien mengubah kostum Spider-Man menjadi berwarna hitam, sisi gelap dari Spider-Man juga terungkap. Di saat yang bersamaan, Spider-Man harus bertahan hidup menghadapi ancaman mematikan dari gabungan penjahat - Sandman, Venom, dan Goblin yang baru - serta musuh yang ada di dalam dirinya. The Amazing Spider-Man (2012) Peter Parker bergumul dengan kehidupannya sebagai siswa SMA dan alter ego dirinya sebagai Spider-Man. Dalam film ini, Peter Parker yang diperankan oleh Andrew Garfield menghadapi musuhnya Lizard, monster reptil yang mengancam kotanya. Spider-Man: Homecoming (2017) Peter Parker/Spider-Man mulai menjalani identitas barunya sebagai pahlawan super. Peter kembali pulang dan tinggal bersama Bibi May, dengan perlindungan dari mentor barunya, Tony Stark. Peter berusaha untuk kembali ke kehidupan normalnya, namun ketika Vulture muncul sebagai musuh barunya, semua orang terpenting dalam hidup Peter terancam bahaya. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) Phil Lord dan Christopher Miller, dua sosok kreatif di balik The LEGO Movie dan 21 Jump Street, menggabungkan talenta mereka untuk menciptakan Spider-Man Universe yang berbeda, dengan inovasi gaya visual berciri khas unik. Spider-Man: Into the Spider-Verse menceritakan remaja Brooklyn bernama Miles Morales dan peluang tanpa batas dari Spider-Verse, di mana lebih dari satu orang bisa menjadi sosok Spider-Man. Venom (2018) Venom merupakan evolusi cerita dari karakter Marvel yang penuh teka-teki dan rumit. Eddie Brock (Tom Hardy) merasa hancur setelah ia kehilangan pekerjaan dan tunangannya. Ketika ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, ia menjadi tuan rumah bagi sebuah symbiote alien yang membuatnya memiliki kemampuan super, mengubah dirinya menjadi Venom.

Koleksi film lainnya dari Sony Pictures juga akan segera tayang di Disney+ Hotstar hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Perilisan Spider-man: Across the Spider-Verse Ditunda Demi Hadirkan yang Terbaik

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.