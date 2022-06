Tak Lagi Bersama Kaesang, Nadya Arifta Jawab Santai Hinaan Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Nadya Arifta dikabarkan sudah tak lagi bersama Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi. Kabar itu makin menguat setelah Kaesang terlihat merangkul Puteri Indonesia DIY Erina Gudono saat mengajaknya menonton pertandingan bola klubnya, Persis Solo.

Setelah tak lagi bersama Kaesang, Nadya Arifta mengaktifkan kembali akun media sosialnya, sejak dua hari lalu. Mengetahui akun Instagram Nadya aktif kembali, netizen menggunakannya untuk ramai-ramai membanjiri pesan langsung untuk merundung perempuan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat itu. Perundungan itu dibalas dengan santai oleh Nadya.

Ia bahkan menyebut dirinya Budhe, sesuai panggilan netizen yang mengoloknya saat pertama kali terpergok berduaan dengan Kaesang. "Guys besok lagi ya konten balesin DMnya. Seru juga cosplay jadi Budhe. Makasih atas jasa yang sudah menyematkan title itu buat daku. See you tomorrow warga IG. Nadya Arifta," tulisnya, Senin, 13 Juni 2022.

Ia berpandangan, panggilan budhe itu tidak terlalu terdengar menghina. "Sapaan budhe gak salah lho. Menurutku itu panggilan doa lho, mereka yakin kelak aku akan menjadi ibu dan nenek untuk anak cucuku."

Gadis yang berprofesi sebagai MC ini terlihat santai membalas satu-satu DM yang ditujukan kepadanya. "Ciee kepanasan Bude," tulis salah satu pesan. "Morning Bunda! Justru rasanya hati makin adem. Eh tapi kamu ngerasaain gitu juga ngga ya? Kalau dari ketikan mu, kok aku sedikit ragu," balas Nadya.

Nama Nadya Arifta kini menjadi sorotan netizen setelah postingan Instagramnya di unggah oleh akun Lambe Turah. Nadya Arift diduga jadi kekasih putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Instagram/@nadriftakaesangp

"Lawanmu lulusan Columbia dan UGM lbho Mbak," tulis netizen lain. Nadya cukup menjawabnya seperti ini, "Lawan apa ya? Seingatku aku nggak punya musuh deh #BudheFriendsofTheWorld." Erina Gudono diketahui merupakan Sarjana Administrasi dan Manajemen Bisnis Universitas Gadjah Mada dan Magister Administrasi Publik dari Columbia University.

Netizen lain meledeknya terlalu berharap menjadi menantu presiden. "Kan kemarin berharap jadi mantu presiden ya Budhe, jadi jaga image dulu...eh tahunya cuma pengalihah isu aja! Semangat Budhe." Nadya membalas dengan sama kalemnya. "Kalau aku sih ngarepnya di masa depan aku, anak-anakku dan mantuku hepi punya aku di kehidupan mereka. Ada aamiiin?"

Ada komentar yang dia biarkan namanya terpajang lantaran sudah menghina fisiknya. "Mikir juga sih kalau anak presiden sama dia wkwkek muka gak mendukung cuii kelakuan urakan," tulis @melovedpreliveddd21. Kali ini, Nadya menjawab dengan pendek dan tegas. "Gini rasanya diludahin virtual."

Ada netizen yang menghujatnya baru membuka akun Instagramnya setelah tak lagi bersama Kaesang. "Giliran sudah gini, berkoar-koar biar ada pembelaan, kemarin-kemarin akunnya diprivate nyenyenye." Kali ini, Nadya kembali membalas dengan kalem, "Budhe gak dibela kok tenang...Budhe tetap public enemy...Jangan gusar sayang."

Nadya Ariftta menjelaskan, selama setahun menjadi kekasih Kaesang, akun media sosialnya diretas orang. "Biasalah orang usil (jangan katain hackernyan ya). Jadi waktu itu aku berusaha balikin akun IG dan Twitter aja. Bahkan sampai telegram juga sempat kena retas, jadi ya udah solusinya no socmed at all, wkwkw."

