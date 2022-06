Heechul Super Junior Absen dari Konser Super Show 9 karena Masalah Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Heechul Super Junior dipastikan absen dari konser Super Show 9 di Seoul, Korea Selatan. Super Junior hanya akan tampil dalam rangkaian konser tiga hari dengan formasi delapan anggota, yaitu Leeteuk, Yesung, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, dan Kyuhyun.

Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada Senin, 13 Juni 2022, Heechul diputuskan untuk tidak berpartisipasi di konser tersebut karena memiliki masalah kesehatan. Kondisi kaki Heechul bermasalah sehingga membuat latihan dan penampilan yang membutuhkan banyak gerak menjadi sulit untuknya.

Sementara itu, konser Super Show 9 akan diadakan di Jamsil Arena Seoul pada 15, 16, dan 17 Juli 2022. Penggemar global juga dapat mengakses konser pada 17 Juli secara online. Konser di Seoul tersebut merupakan pembuka bagi Super Junior untuk memulai tur dunianya sebagai grup yang diberi nama Super Junior World Tour - Super Show 9 : Road.

Super Junior secara resmi mengumumkan rencana mereka untuk kembali dengan album ke-11 yang berjudul The Road: Keep on Going. Comeback grup terakhir Super Junior adalah pada Februari lalu, ketika mereka merilis album single spesial berjudul The Road: Winter for Spring. Super Junior juga merilis trailer konsep yang menarik untuk album ke-11 mereka pada Senin, 13 Juni 2022.

The Road: Keep on Going akan dirilis pada 12 Juli 2022. Pre-order untuk album ini dimulai pada Selasa, 14 Juni 2022. Album yang dirilis dalam dua volume. Vol. 1 yang berisi lima lagu baru akan dirilis terlebih dahulu, kemudian album Vol. 2 dan kombinasinya akan dirilis secara berurutan dalam setahun.

"Album reguler ke-11 Super Junior 'The Road: Keep On Going' akan dirilis di semua situs musik di dalam dan luar negeri pada tanggal 12 bulan depan," kata SM Entertainment pada Selasa, 14 Juni 2022.

Heechul Super Junior pernah mengalami kecelakaan mobil pada 2006. Akibat kejadian tersebut pemilik nama Kim Heechul ini mengalami patah kaki dan membuatnya terbatas dalam melakukan tarian bersama teman-temannya. “Terakhir kali saya (kaki saya) diperiksa adalah lima tahun yang lalu. Dokter mengatakan kepada saya bahwa sangat berbahaya bagi saya untuk melompat atau menari," kata Heechul pada Desember 2019.

