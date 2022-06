Deretan Alasan Star Wars: Obi-Wan Kenobi Menarik untuk Ditonton

Star Wars: Obi-Wan Kenobi mengambil latar waktu 10 tahun setelah peristiwa ikonik dalam Star Wars: Revenge of the Sith, di mana Obi-Wan harus kehilangan sahabatnya, Anakin Skywalker, yang memutuskan untuk bergabung ke dark side dan menjadi Sith Lord Darth Vader. Melalui serial ini, para penggemar dapat menyaksikan pertarungan epik antara dua karakter ikonik tersebut, yang kembali diperankan oleh Hayden Christensen sebagai Darth Vader dan Ewan McGregor sebagai Obi-Wan Kenobi.

Hidupkan Sosok Villain dari Serial Animasi

Kisah yang seru dan menarik tidak lepas dari sosok antagonis. Serial ini menghidupkan sosok antagonis yang dikenal sebagai The Inquisitors. Tokoh The Grand Inquisitor pertama kali diperkenalkan dalam serial animasi Star Wars Rebels. Dalam serial Star Wars: Obi-Wan Kenobi, tokoh The Inquisitors ini diperankan oleh Rupert Friend sebagai The Grand Inquisitor, Sung Kang sebagai Fifth Brother, dan Moses Ingram sebagai Inquisitor terbaru yang dikenal sebagai Third Sister.