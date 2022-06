4 Fakta Drama Why Her? yang Raih Rating Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Why Her? dibintangi oleh Seo Hyun Jin dan Hwang In Yeop. Why Her? terus mendapatkan rating tinggi, termasuk episode empat yang tayang akhir pekan lalu.

Pada Sabtu, 11 Juni 2022, menurut Nielsen Korea, episode keempat dari Why Her? mencetak peringkat nasional rata-rata 10,1 persen, menandai rekor pribadi barunya. Drama yang tayang setiap Jumat dan Sabtu ini memiliki konflik, misteri dan romansa yang menarik untuk disaksikan.

Oh Soo Jae adalah karakter utama perempuan yang diperankan oleh Seo Hyun Jin. Gong Chan adalah karakter utama pria yang diperankan oleh Hwang In Yeop. Berikut empat fakta Why Her? yang terus mengalami peningkatan jumlah penonton di setiap episode.

Drama terbaru Seo Hyun Jin di tahun 2022 Karier Seo Hyun Jin sebagai aktris telah dimulai sejak lama. Kemampuan aktingnya yang mumpuni dapat Anda saksikan melalui berbagai film dan drama, seperti Another Miss Oh dan The Beauty Inside. Aktingnya sebagai Han Se Gye dalam The Beauty Inside sukses membuat Seo Hyun Jin memenangkan penghargaan Best Drama Star di ajang Korea Best Star Awards 2018. Pada tahun 2017, Seo Hyun Jin termasuk dalam jajaran Korea Power Celebrity urutan ke 26 versi majalah Forbes. Tahun 2022 ini, Seo Hyun Jin kembali unjuk gigi dengan aktingnya pada drama Why Her ?. Seo Hyun Jin ditantang menjadi Oh Soo Jae, pengacara sukses yang tiba-tiba beralih profesi menjadi profesor hukum. Seo Hyun Jin menampilkan beragam emosi pada karakter yang ia perankan. Anda dapat melihatnya menjadi Oh Soo Jae menjadi sosok yang penuh kasih dan mengintimidasi orang-orang di sekitarnya.

Seo Hyun Jin dalam drama Korea Why Her?. Dok. Viu.

Peran Choi Tae Guk dalam kehidupan Oh Soo Jae Heo Joon Ho berperan sebagai Choi Tae Guk yaitu pimpinan TK Law Firm tempat Oh Soo Jae bekerja. Choi Tae Guk digambarkan sebagai sosok yang tegas dan ambisius untuk mendapatkan keinginannya. Choi Tae Guk sempat berjanji akan memberikan kehidupan yang sukses kepada Oh Soo Jae. Anehnya, pada kesempatan lain Choi Tae Guk justru meminta Oh Soo Jae untuk menjadi profesor hukum. Choi Tae Guk bahkan menegaskan bahwa ucapannya bukanlah saran tetapi perintah yang harus dilakukan oleh Oh Soo Jae. Perintah Choi Tae Guk dilakukan oleh Oh Soo Jae dengan kehadirannya di Universitas Seojung. Kemampuan Oh Soo Jae yang baik ketika bekerja sebagai pengacara membuat Choi Tae Guk tidak ingin memecatnya.

Chemistry Seo Hyun Jin dengan Hwang In Yeop Gong Chan karakter yang diperankan oleh Hwang In Yeop mengutarakan rasa sukanya kepada Oh Soo Jae. Pernyataan terus terang dari Gong Chan membuat Oh Soo Jae terperanjat. Gong Chan seakan sudah mengenal Oh Soo Jae sejak lama. Ketika Gong Chan melihat adanya perubahan sikap pada Oh Soo Jae, ia akan mengingatkan bahwa Oh Soo Jae yang dulu tidak bersikap seperti itu. Hwang In Yeop dalam drama Korea Why Her?. Dok. Viu.