Soundwave Rilis Shadows, Soal Ketulusan Cinta Rinni Wulandari dan Jevin Julian

TEMPO.CO, Jakarta - Duo EDM Soundwave kembali merilis single terbaru berjudul Shadows. Lagu tersebut menjadi bagian dari album terbaru grup beranggotakan pasangan, Rinni Wulandari dan Jevin Julian yang segera dirilis dalam waktu dekat.

Bercerita tentang menemukan pasangan yang dapat menerima dan menghilangkan luka yang ada di masa lalu sekaligus dapat mencintai sepenuhnya, kisah dari Shadows masih diambil dari kisah Rinni Wulandari dan Jevin Julian yang saling melengkapi dan mencintai.

Menurut Rinni dan Jevin, lagu ini akan sangat relate dengan apa yang dirasakan atau diinginkan oleh banyak orang di luar sana yang ingin menemukan pasangan. “Untuk album ini, kita memang berusaha tetap bisa menceritakan apa yang kita alami,” ungkap Jevin dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 9 Juni 2022.

“Ya, kita ingin lewat lagu ini orang-orang dapat menerima pesan bahwa untuk dapat mencintai seseorang secara penuh kita harus menerima kelebihan dan kekurangan pasangan sekaligus tulus mencintai tanpa pamrih,” kata Rinni.

Grup musik Soundwave beranggotakan Jevin Julian dan Rinni Wulandari. Dok. Soundwave.

Sama seperti single sebelumnya, Shadows digarap oleh Soundwave bersama beberapa pihak lain di antaranya Neomonora dan Randy Danishta yang ikut membantu sebagai Composer, sementara Iqbal MSSVKNTRL ikut membantu Jevin Julian dalam proses Mixing dan Mastering. “Untuk album ini, kita memang sengaja memberikan lagu yang sangat beragam karena kita ingin mengeksplorasi warna musik dari Soundwave,” kata Jevin.

Rinni menjelaskan alasan lagu-lagu mereka memiliki warna yang berbeda, termasuk di single ini yang jika didengarkan seolah sedang mengajak mereka yang mendengarkan untuk menikmati nuansa pop dance yang berbeda bersamanya. “Itulah kenapa di album Reset ini, lagu-lagunya punya mood yang berbeda-beda,” kata Rinni.

Soundwave juga bersyukur tanggapan dari fans dan penikmat musik Indonesia tentang lagu-lagu yang telah mereka rilis beberapa bulan terakhir mendapatkan sambutan yang sangat baik. Itu jugalah yang membuat mereka sangat excited untuk merilis album pertama mereka sejak terbentuk pada 2015. Soundwave berharap, Shadows dapat menjadi inspirasi banyak orang serta menjadi soundtrack terbaru untuk kisah cinta mereka.

