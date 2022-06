Pemain Taxi Driver 2 Diumumkan, Tayang Awal Tahun Depan Tanpa Esom

TEMPO.CO, Jakarta - Daftar pemain drama Korea Taxi Driver 2 resmi diumumkan oleh SBS. Banyak pemain dari Taxi Driver musim pertama yang kembali bergabung dalam produksi drama terbaru ini.

"Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, dan Bae Yoo Ram semua bergabung dengan protagonis drama," kata perwakilan SBS pada Kamis, 9 Juni 2022. Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwa produksi Taxi Driver 2 akan dimulai dengan sungguh-sungguh agar tujuan ditayangkannya episode pertama pada tahun depan dapat tercapai.

Namun, di antara banyaknya pemain yang kembali, Esom yang muncul di Taxi Driver pertama tidak gabung di musim kedua. Esom yang berperan sebagai Kang Ha Na, seorang jaksa di Kantor Kejaksaan Utara Seoul, memutuskan mundur dan menyebabkan naskah dari Taxi Driver 2 harus direvisi. Alasan aktris tersebut mundur karena adanya jadwal yang bentrok saat produksi drama tersebut.

Drama SBS, Taxi Driver 2 ditulis oleh Oh Sang Ho dan disutradarai oleh Ethan. Lee Je Hoon berperan sebagai karakter utama yaitu Kim Do Gi, Kim Eui Sung berperan sebagai Jang Seong Cheol, Pyo Ye Jin berperan sebagai seorang hacker bernama Ahn Go Eun, Bae Yoo Ram berperan sebagai Park Jin Eon. Dijanjikan mereka akan kembali dengan permainan tim yang lebih kuat dibandingkan pada musim pertama.

Lee Je-hoon dalam salah satu adegan dari Taxi Driver. (Dok. SBS)

Sementara itu, tim produksi Taxi Driver 2 juga memberikan tanggapan terkait drama tersebut. Mereka mengatakan telah mempersiapkan segalanya untuk menampilkan musim kedua yang lebih menarik dan mendalam untuk membalas cinta yang telah penonton berikan kepada mereka pada Taxi Driver. "Kami meminta banyak antisipasi dan minat pada Taxi Driver 2," kata perwakilan Tim Produksi.

Taxi Driver merupakan sebuah drama yang diangkat dari webtoon dengan judul yang sama. Membahas tentang perusahaan taxi rahasia 'Rainbow Transport' yang memberikan keadilan dan balas dendam atas nama korban yang tidak bisa mendapatkan bantuan dari hukum.

Menurut data dari Nielsen berdasarkan wilayah metropolitan, Taxi Driver memperoleh peringkat nasional sebesar 16,0 persen dan peringkat tertinggi mencapai 18,6 persen. Sementara untuk Taxi Driver 2 baru akan menggelar pembacaan naskah yang dilakukan pada minggu ini, dan dikabarkan akan tayang pada paruh pertama tahun 2023.

