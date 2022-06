Kisah Karakter Animasi Donal Bebek Lahir di Hari Ini pada 1934 Silam

TEMPO.CO, Los Angeles -Hari ini, 9 Juni 1934 silam, karakter animasi Donal Bebek atau Donald Duck tampil untuk kali pertama.

Donal muncul dalam film bertajuk The Wise Little Hen. Berikut kilas balik kemunculan Donal Bebek di film tersebut.

Mengutip dari Britannica, Donald Bebek, bebek kartun yang pemarah dan suka mengomel itu, merupakan karakter kartun paling terkenal kedua Walt Disney setelah Mickey Mouse.

Jejak di Film Animasi, Komik Strip Surat Kabar hingga Televisi

Selain itu, Donal Bebek populer di seluruh dunia sebagai bintang film animasi, komik strip surat kabar, buku komik, dan televisi. Penampilan film pertama Donald Duck adalah dalam peran pendukung dalam The Wise Little Hen (1934).

Ini merupakan episode dari serial kartun pendek Walt Disney’s Silly Symphonies. Kala itu suara Donal Bebek diisi oleh Clarence Nash. Nash menyumbangkan suara khas Donal Bebek yang marah dan sengau dalam film. Kesan pemarah pun disempurnakan oleh animator Dick Lundy, dialah yang menciptakan sebagian besar kepribadian Donald Bebek yang pemarah.

Dalam peran pertamanya di The Wise Little Hen, Donal Bebek ada hanya untuk memenuhi kebutuhan cerita.

Karakteristik utamanya dalam film itu adalah kemalasannya, saat dia menghindari tanggung jawab membantu ayam betina menanam dan memanen jagungnya, dan kegembiraan yang nakal ketika dia membodohi si ayam dengan berpikir dia terlalu sakit untuk bekerja.

Mengutip laman Official Disney Fan Club, sebelum debut, tiga tahun sebelumnya, pada 1931, nama “Donald Duck” sebenarnya pernah muncul di buku cerita The Adventures of Mickey Mouse.

Namun Donal Bebek tampak sedikit berbeda pada masa itu. Selain topi hijaunya di sampul belakang, kala itu Donal Bebek juga memakai celana.

Donal Bebek diterbitkan oleh Perusahaan David McKay dan dikreditkan ke staf Walt Disney Studio. Donal Bebek 1934 berbeda dengan Donal Bebek 1931. Donal terbaru mengenakan blus middy setelan pelaut dan topi pelaut, di mana ia sering meledak menjadi marah.

Mengutip laman waltdisney.org, debut Donald di The Wise Little Hen dibangun berdasarkan suaranya. Penampilannya hanya seperti bebek kartun biasa, dengan paruh panjang, leher memanjang, dan gaya berjalan terhuyung-huyung. Saat ia kembali untuk memainkan peran pendukung tambahan pada tahun 1934 dan 1935, penampilannya pada dasarnya tetap sama.

Pada musim semi dan musim panas 1936, penonton mulai melihat perubahan dalam desain Donal Bebek. Paruhnya, masih panjang dan seperti bebek, namun menjadi lebih lunak dan ekspresif.

Matanya dibuat lebih besar, yang menunjang perubahan ekspresinya sebagai tokoh di dunia animasi. Lama kelamaan Donal Bebek tidak lagi menjadi bebek yang mencolok, dia menjadi individu yang berbeda dan unik.

